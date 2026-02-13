NASA ¿Qué pasó con el lanzamiento de SpaceX? Así puedes ver en vivo la llegada de 4 astronautas a la EEI La NASA llevó a cabo un lanzamiento junto con SpaceX; te contamos cómo puedes ver la llegada de la misión Crew-12

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglás en inglés) y SpaceX realizaron con éxito hoy, 13 de febrero de 2026, el lanzamiento de una nueva misión tripulada rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI), en N+ Univision te compartimos cómo puedes ver la transmisión en vivo de su llegada y cuándo será.

Lo anterior se dio luego de un retraso provocado por condiciones meteorológicas adversas en la costa este de Estados Unidos. El despegue ae llevó a cabo a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9 desde Cabo Cañaveral, en Florida.

La misión, identificada como Crew-12, transporta a cuatro astronautas que permanecerán cerca de ocho meses en el laboratorio orbital, donde desarrollarán experimentos científicos y estudios sobre el impacto de la microgravedad en el cuerpo humano.

¿Dónde ver en vivo la llegada de Crew-12?

La llegada de la misión Crew-12 a la Estación Espacial Internacional (EEI) podrá seguirse en vivo este sábado 14 de febrero de 2026 a través de la NASA. La agencia espacial transmitirá el acoplamiento de la nave Dragon, que llevará a cuatro astronautas a iniciar una nueva etapa de investigación en órbita baja terrestre.

La cápsula SpaceX Dragon despegó desde Cabo Cañaveral el viernes 13 de febrero a las 5:15 a.m. (hora del Este de Estados Unidos) y tiene previsto atracar en el laboratorio orbital alrededor de las 3:15 p.m. EST (20:15 UTC) del sábado 14.

La transmisión oficial estará disponible en el portal web de la NASA, así como en sus plataformas digitales. El evento incluirá imágenes en tiempo real del acercamiento y acoplamiento de la nave a la estación espacial.

¿Quiénes viajan en la misión Crew-12?

De acuerdo con la NASA, la tripulación está integrada por:

Jessica Meir (NASA), comandante de la misión.

Jack Hathaway de la NASA.

Sophie Adenot de la Agencia Espacial Europea, quien se convierte en la segunda mujer francesa en viajar al espacio, siguiendo los pasos de Claudie Haigneré.

Andrey Fedyaev (Roscosmos).

La Crew-12 sustituye a la Crew-11, que regresó antes de lo previsto a la Tierra tras registrarse un problema médico con uno de sus miembros. Aunque no se revelaron detalles, se trató de la primera evacuación médica en la historia de la estación, lo que dejó temporalmente a la EEI con una tripulación reducida.

