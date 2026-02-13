Noticias

La NASA te ayuda con el regalo para San Valentín 2026: Detalle fuera de este mundo para el 14 de febrero

Llegó San Valentín y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos tiene el detalle perfecto para sorprender este 14 de febrero de 2026

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video Coctelería para conquistar el 14 de febrero: Sorprende a tu pareja con recetas de rosas y chocolate

Llegó San Valentín y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) tiene el detalle perfecto para sorprender este 14 de febrero de 2026.

Si buscas un regalo original y simbólico, ahora puedes mandar el nombre de tu persona favorita directo a la Luna como parte de una experiencia espacial única y gratuita.

Regalo de San Valentín fuera de órbita: envía su nombre a la Luna

Esta dinámica forma parte de la misión Artemis II de la NASA, que despegará en marzo de 2026 y llevará millones de nombres en un viaje simbólico alrededor del satélite natural de la Tierra.

Aquí te explicamos paso a paso cómo participar y regalar una experiencia fuera de órbita este San Valentín.

¿Cómo mandar el nombre de tu Valentín a la Luna?

El primer paso es ingresar a la página oficial de la misión Artemis II. Dentro del portal encontrarás el apartado especial para enviar nombres al espacio y formar parte del viaje alrededor de la Luna.

Una vez dentro del sitio, deberás registrar el nombre y apellido de la persona que deseas sorprender. Puede ser tu pareja, amigos, familia o cualquier ser querido.

Este gesto simbólico es perfecto para demostrar que tu amor y cariño van más allá de la Tierra, convirtiéndose en un detalle único para el 14 de febrero.

San Valentín inolvidable: descarga el boleto de la NASA

Después de ingresar los datos, el sistema te pedirá crear un pin fácil de recordar. Este código servirá para acceder posteriormente a tu registro.

Al finalizar, la página generará un boleto digital personalizado con el nombre registrado. Ese nombre viajará cuando la misión Artemis II despegue en marzo de 2026 y realice su recorrido alrededor de la Luna.

Si buscas una sorpresa diferente, envía un viaje espacial simbólico a tus seres queridos. Solo debes registrarte en nasa.gov/send-your-name-with-artemis y dejar que su nombre llegue más allá de nuestro planeta.

JICM

Esta dinámica forma parte de la misión Artemis II, que despegará en marzo de 2026 y llevará millones de nombres en un viaje simbólico alrededor del satélite natural de la Tierra.
Esta dinámica forma parte de la misión Artemis II, que despegará en marzo de 2026 y llevará millones de nombres en un viaje simbólico alrededor del satélite natural de la Tierra.
Imagen Cuenta de X oficial de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés).
