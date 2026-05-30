AI inteligencia artificial Después de que el papa habló sobre la IA, ¿los empleados estadounidenses podrán rechazarla por motivos religiosos? Según expertos legales, las recientes declaraciones del Papa León XIV sobre la necesidad de frenar el desarrollo de la inteligencia artificial podrían tener repercusiones en el ámbito laboral

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El 25 de mayo, la Iglesia católica publicó la primera encíclica del papa León XIV, la máxima expresión de la enseñanza de un pontífice a sus 1.400 millones de fieles. ¿El tema principal del texto de casi 43.000 palabras? La inteligencia artificial. James Paul, abogado especializado en derecho laboral del bufete Ogletree Deakins, declaró a USA TODAY que se está preparando para una avalancha de casos de adaptación religiosa relacionados con la IA debido a estos comentarios.

"Lo que se necesita es una participación política más activa, capaz de frenar las cosas cuando todo se acelera", escribió León sobre la IA en el texto titulado "Magnifica Humanitas" (Magnífica Humanidad).

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La declaración del Papa León XIV es uno de los muchos debates que se están llevando a cabo en los círculos religiosos sobre las implicaciones de la IA y cómo los feligreses deberían o no interactuar con esta tecnología en rápido crecimiento. Si bien algunas denominaciones tienen posturas más estrictas sobre la IA, ninguna es monolítica en sus enfoques.

Paul, que reside en Florida, afirma que desde 2020 recibe entre cinco y diez casos semanales de adaptaciones religiosas, de los cuales aproximadamente uno está relacionado con la IA. Prevé que esta cifra aumente exponencialmente.

¿Pueden los empleados solicitar adaptaciones religiosas para trabajar con IA?

En resumen, sí, pero hay matices. Según el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, los empleadores deben ofrecer adaptaciones razonables a los solicitantes y empleados que profesen sinceramente una creencia, práctica u observancia religiosa que entre en conflicto con los requisitos laborales. Algunos ejemplos comunes de adaptaciones religiosas incluyen cambios de horario para la observancia religiosa y permiso para usar vestimenta religiosa en el lugar de trabajo.

Según lo que declaró Paul a USA TODAY, para que una solicitud de adaptación religiosa sea exitosa, es fundamental la sinceridad.

Para demostrar sinceridad, los empleados deben presentar una solicitud a su empleador, explicar su conflicto, analizar posibles soluciones prácticas y mantener una conducta coherente y de buena fe.

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Paul mencionó que los conflictos religiosos más comunes que ha encontrado son el impacto ambiental de la IA (que se considera negativo para el mundo en general) y la falta de dignidad que supone para los demás la deshumanización de la fuerza laboral. Si bien esto último no es inherentemente religioso, Paul señaló que los empleados podrían argumentar que reemplazarlos con IA causa un "daño social".

Solicitar una adaptación religiosa para la IA puede ser más difícil de lo que parece

Si bien, es posible solicitar una adaptación religiosa para evitar el uso de la IA, Paul dijo que puede ser difícil demostrar la sinceridad de uno, especialmente si el conflicto está relacionado con el impacto de la IA en el medio ambiente.

"La gente está... poniendo límites en una cosa en particular cuando, en algún momento, has estado usando un automóvil que probablemente usa cierto tipo de tecnología de IA, un teléfono inteligente, computadoras personales; cualquier electricidad hoy en día potencialmente está causando un impacto en el medio ambiente", dijo Paul. "Un empleado tiene que demostrar que realmente cree en esto, que está cumpliendo con las reglas que se establecen en su vida diaria, y es bastante difícil".

Paul afirmó que, si bien un empleador no puede pedirle a un empleado que solicita una adaptación religiosa relacionada con la IA que detalle cómo utiliza la tecnología fuera del trabajo, sí podría hacerlo.

Además, Paul afirmó que, actualmente, la mayoría de los puestos de trabajo no requieren necesariamente que los empleados utilicen IA. Más bien, la IA es una herramienta recomendada para mejorar la eficiencia.

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"Una solución sencilla, desde la perspectiva del empleador, sería decir: Si no te sientes cómodo o no quieres usar esto, no tienes que usarlo. Te lo ofrecemos para facilitarte la vida, para que seas más eficiente o para que hagas mejor tu trabajo, pero si decides no usarlo, entonces haz tu trabajo como tengas que hacerlo sin usar esta útil herramienta'", dijo Paul.

Los empleados han tenido éxito al presentar solicitudes de adaptaciones religiosas contra la tecnología

Aunque vincular la tecnología con una adaptación religiosa puede resultar difícil, se ha logrado. En 2017, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos falló a favor de un empleado de Virginia Occidental que alegaba que los escáneres biométricos de manos con luz roja lo estaban marcando y vinculando con el Anticristo.

En el caso histórico EEOC contra Consol Energy, los tribunales fallaron a favor del empleado, confirmando que un empleador no puede cuestionar la veracidad teológica de las creencias de un empleado. Dado que el empleador utilizaba anteriormente un sistema de control horario diferente, podría haberlo usado para adaptarse a los deseos del empleado. Finalmente, el empleado se jubiló antes de que concluyera el caso.

Las protecciones federales se están reforzando

En 2021, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos (EEOC, por sus siglas en inglés), la agencia federal responsable de hacer cumplir las leyes que prohíben la discriminación en el lugar de trabajo, puso en marcha una iniciativa para garantizar que el uso de la IA cumpla con las leyes federales de derechos civiles.

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La iniciativa, que sigue vigente, tenía como objetivo organizar sesiones de diálogo con las partes interesadas sobre la IA, recopilar información sobre la adopción y el impacto de la tecnología relacionada con el empleo, identificar " prácticas prometedoras" y ofrecer asistencia técnica para brindar orientación sobre la IA en el lugar de trabajo, según se detalla en un comunicado de prensa de la EEOC.

Aunque no es una práctica que se aplique actualmente, Whittney Barsh, profesora y directora ejecutiva del Centro para el Estudio del Derecho y la Religión de la Universidad de Emory, sostiene que un modelo basado en la conciencia, que se utiliza en el sector sanitario, podría ser una forma eficaz de subsanar las deficiencias en lo que respecta a la discriminación relacionada con la IA en el sector tecnológico.

Al margen del Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el modelo de atención médica basado en la objeción de conciencia permite a los proveedores de atención médica optar por no prestar servicios específicos, como abortos y suicidio asistido, si van en contra de sus creencias morales o religiosas, sin enfrentar ninguna sanción.

En un artículo académico publicado recientemente, Barsh afirma que este modelo podría ser beneficioso en lo que respecta al uso de la IA porque proporciona más protecciones que la Ley de Derechos Civiles, podría dar lugar a divulgaciones que serían de interés para el público en general y promueve la transparencia.

"La ausencia de una regulación integral subraya la necesidad de protecciones para los empleados que podrían, al menos en algunos casos, contribuir a regular el desarrollo de la IA desde dentro y arrojar luz sobre las implicaciones de esta tecnología para que el público las comprenda", escribió Barsh.