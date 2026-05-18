OpenAI El jurado falla en contra de Elon Musk en su disputa con OpenAI El jurado ha argumentado que Musk presentó su demanda demasiado tarde



Video Elon Musk testifica contra Sam Altman por el cambio de modelo de negocio de OpenAI

Un jurado federal falló a favor de OpenAI y sus principales ejecutivos en una disputa con Elon Musk, quien los acusó de traicionar la visión compartida de la empresa de guiar el desarrollo de la inteligencia artificial como una organización sin fines de lucro dedicada al beneficio de la humanidad. Musk, el hombre más rico del mundo, fue cofundador de OpenAI, la compañía que se lanzó en 2015 y que posteriormente creó ChatGPT.

Tras invertir 38 millones de dólares en sus primeros años, Musk acusó al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y a su principal adjunto de actuar con fines lucrativos a sus espaldas. El jurado actuó como asesor, pero la jueza Yvonne Gonzalez Rogers aceptó el veredicto el lunes como propio del tribunal y desestimó las demandas de Musk.

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La historia detrás del jucio

Un tribunal federal desestimó el lunes las demandas presentadas contra OpenAI y sus principales ejecutivos por Elon Musk, quien los acusó de traicionar una visión compartida para que guiara el desarrollo de la inteligencia artificial como una organización sin fines de lucro dedicada al beneficio de la humanidad.

Musk, el hombre más rico del mundo, fue cofundador de OpenAI, la empresa que se lanzó en 2015 y que posteriormente creó ChatGPT. Tras invertir 38 millones de dólares en sus primeros años, Musk acusó al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y a su principal adjunto de actuar con fines lucrativos a sus espaldas.

El jurado, compuesto por nueve personas, determinó que Musk esperó demasiado tiempo para presentar su demanda y que no cumplió con el plazo de prescripción.

El jurado tuvo una función consultiva, pero la jueza Yvonne Gonzalez Rogers aceptó el veredicto del lunes como propio del tribunal y desestimó las demandas de Musk. El jurado deliberó solo dos horas antes de emitir su veredicto.

El juicio que comenzó el 27 de abril en Oakland, California, arrojó luz sobre la amarga ruptura entre los dos titanes de Silicon Valley y los inicios de OpenAI, una empresa valorada ahora en 852.000 millones de dólares y que avanza hacia una de las mayores ofertas públicas iniciales de la historia.

Altman y OpenAI afirmaron que nunca se prometió que OpenAI seguiría siendo una organización sin ánimo de lucro para siempre. De hecho, argumentaron que Musk lo sabía y presentó la demanda porque no podía ejercer un control unilateral sobre la empresa de desarrollo de IA de rápido crecimiento.

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Musk exigía una indemnización por los esfuerzos altruistas del brazo benéfico de OpenAI, así como la destitución de Altman del consejo de administración de OpenAI. La decisión de Musk de dejar de financiar la empresa contribuyó a una profunda ruptura entre los antiguos aliados. Musk afirma que respondía a una conducta engañosa que el consejo de administración de OpenAI detectó cuando despidió a Altman como director ejecutivo en 2023, aunque este recuperó su puesto días después.

Durante el juicio, que duró tres semanas, declararon Musk, Altman y su mano derecha, Greg Brockman, junto con el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, y muchos otros miembros del círculo de los magnates tecnológicos. En su primer día de declaración, Musk dijo al jurado que, fundamentalmente, «creo que van a intentar complicar mucho esta demanda, pero en realidad es muy sencilla», afirmó Musk. «Que no está bien robar los fondos de una organización benéfica».

La demanda de Musk alegaba que, además de "abuso de confianza benéfica", Altman y Brockman se enriquecieron ilícitamente gracias a las ganancias inesperadas del creador de ChatGPT, cuya valoración se disparó. Durante el juicio, Brockman reveló que su participación en OpenAI asciende a unos 30.000 millones de dólares.

OpenAI ha desestimado las acusaciones de Musk como un caso infundado de resentimiento destinado a frenar su rápido crecimiento y fortalecer la propia xAI de Musk, que lanzó en 2023 como competidora. Durante el contrainterrogatorio, Musk se mostró a veces combativo con el abogado de OpenAI, William Savitt.

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“Sus preguntas no son sencillas”, dijo Musk en un momento dado. “Básicamente, están diseñadas para engañarme”.

El jurado también escuchó el testimonio de testigos, entre ellos las exmiembros de la junta directiva de OpenAI, Helen Toner y Tasha McCauley, quienes hablaron sobre la decisión de despedir a Altman en 2023. Ellas mismas fueron expulsadas de la junta cuando Altman regresó a su cargo pocos días después.

Altman y Musk compitieron por ser el director ejecutivo de OpenAI en sus primeros años. En su testimonio, Altman expresó su preocupación por los intentos de Musk de obtener mayor control sobre OpenAI, cuyo objetivo era construir de forma segura una forma de IA superior a la humana, denominada inteligencia artificial general .

“Parte de la razón por la que fundamos OpenAI es que no creíamos que la IA general pudiera estar bajo el control de una sola persona, por muy buenas que fueran sus intenciones”, dijo Altman.

Casi al final de su testimonio, Altman dijo que antes de que las cosas se torcieran, tenía una opinión muy alta de Musk.