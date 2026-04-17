OpenAI Hombre acusado de intentar asesinar a director de OpenAI atravesaba una crisis de salud mental, dice su defensa La defensa argumentó al juez de San Francisco, Kenneth Wine, que Daniel Moreno Gama atravesaba una crisis de salud mental cuando lanzó una bomba incendiaria y que además el joven vive con autismo.

Video Refuerzan seguridad de Sam Altman, hubo dos ataques en su casa en 48 horas

Vestido con el uniforme carcelario naranja y cabello revuelto, Daniel Moreno Gama compareció esta semana ante el tribunal de San Francisco, en donde es acusado del intento de asesinato del director general de OpenAI, Sam Altman. Ahora su defensa, alega que el joven de 20 años atravesaba una crisis de salud mental en el momento del presunto ataque.

La defensa argumentó al juez de San Francisco, Kenneth Wine, que Moreno Gama atravesaba una crisis de salud mental cuando lanzó una bomba incendiaria en la cara del empresario en la ciudad, además aseguró que el joven vive con autismo.

PUBLICIDAD

No obstante, el juez Wine ordenó que Daniel Moreno permaneciera detenido sin derecho a fianza y fijó la próxima cita ante el tribunal para el 5 de mayo, fecha en la que se le leerán sus cargos.

Las defensoras públicas Diamond Ward (en primer plano) y Nuha Abusamra (a la izquierda), quienes representan a Daniel Moreno-Gama, hablan con los reporteros a las afueras de una sala de audiencias el martes 14 de abril de 2026, en San Francisco. (Foto de AP/Jeff Chiu) Imagen Jeff Chiu/AP

¿De qué acusan a Daniel Moreno Gama?

Las autoridades de San Francisco, acusan que Daniel Moreno Gama, de 20 años, arrojó un artefacto incendiario a la casa de Sam Altman el pasado viernes, provocando el incendio en una reja exterior. Después, se dio a la fuga.

Luego, el sujeto residente de Houston, Texas se dirigió a la sede de OpenAI, a tres millas de distancia del primer punto y amenazó con incendiar el edificio.

Aunque afortunadamente no existen víctimas mortales ni heridos, la defensora pública adjunta de San Francisco, Diamond Ward, dijo que el caso podría ser considerado como un “delito contra la propiedad”.

No obstante, los fiscales buscan imponer cargos más graves en contra de Moreno Gama.

Por esta postura, la defensora sostuvo que es inmoral que el fiscal y el gobierno federal busquen aprovecharse de la salud mental del joven para convertir un caso de vandalismo en un intento de asesinato, que podría dejarlo en la carcel de por vida.

Sin embargo, en las investigaciones han encontrado datos reveladores. Según las autoridades, en las inspecciones en el domicilio de Moreno Gama, en Houston, encontraron un arma de fuego no registrada, además de un manifiesto en donde habla de su oposición a la Inteligencia Artificial.