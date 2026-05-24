Inteligencia Artificial

Dos hombres son acusados de usar la IA para crear contenido de pornografico con celebridades

Ambas personas no están relacionadas entre sí, pero son los primeros acusados ante la ley Take It Down Act. Se espera que tengan hasta dos años de prisión y el material deberá ser borrado en un periodo menor de 48 horas.

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Por:N+ Univision
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El pasado martes 19 de mayo, dos hombres fueron acusados de usar inteligencia artificial para crear material audiovisual pornográfico de famosos, esto bajo la ley que frena la difusión de este contenido deep fake.

El acceso sencillo a estas nuevas tecnologías ha ocasionado que no solo sirvan como herramienta, consulta o entretenimiento. Esto ha desencadenado el uso indebido de estas tecnologías. A pesar de que algunos sistemas de IA tienen restricciones, estas no abarcan los campos necesarios para un control adecuado.

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¿De qué se les acusa?

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Cornelius Shannon, de 51 años y de Nueva Jersey, generó más de 200 álbumes de pornografía creada por la inteligencia artificial. Este contenido incluía a varias personalidades, mujeres y menores de edad.

Arturo Hernández, de 20 años, hizo contenido pornográfico con IA, en el cual llegó a obtener millones de vistas.

Cabe mencionar que ambas personas no están relacionadas entre sí, pero son los primeros acusados ante la ley Take It Down Act. Se espera que los acusados tengan hasta dos años de prisión y el material deberá ser borrado en un periodo menor de 48 horas.

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¿De qué trata la ley Take It Down Act?

Esta ley fue aprobada el año pasado por el presidente Donald Trump. La cual busca combatir la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. En los cuales están incluidos los deep fakes sexuales creados con inteligencia artificial.

La legislación convierte en delito federal publicar imágenes o videos íntimos reales sin consentimiento (“revenge porn” o pornovenganza), compartir deepfakes sexuales generados con IA y amenazar con publicar este tipo de contenido.

La ley protege tanto a adultos como a menores de edad, aunque las sanciones son más severas cuando las víctimas son niños o adolescentes.

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