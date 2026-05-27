Administración Federal de Aviación (FAA) La Administración Federal de Aviación usará IA para tu vuelo, descubre los motivos La medida busca utilizar la IA como una herramienta de apoyo a los analistas, así tendrán criterios unificados y predicciones más seguras

Video FAA recorta vuelos en el Aeropuerto de Chicago por seguridad y cancelaciones

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) tiene un problema de datos.

Cada vuelo genera tanta información que los analistas de la agencia se ven en apuros para examinarla toda y encontrarle sentido a las tendencias de vuelo.

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Esto no significa que la aviación no sea segura (lo es, volar es la forma más segura de viajar), pero los expertos coinciden en que la FAA tiene dificultades para aprovechar de manera óptima todos los datos que tiene a su disposición.

Es por eso que Jennifer Homendy, presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), criticó a la agencia durante una audiencia ante el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado en febrero, por ignorar estadísticas que eventualmente surgieron en investigaciones de accidentes.

También es la razón por la cual Mary Schiavo, exinspectora general del Departamento de Transporte, comentó que le gusta referirse a la FAA como la "agencia de las lápidas".

La FAA y la industria de la aviación en general siempre han sido eficaces para responder a los desastres y evitar que ocurran sucesos similares, pero el análisis predictivo históricamente ha resultado más difícil.

"Que ocurra algo malo es un indicador rezagado, porque el hecho ya sucedió", aseguró en una entrevista reciente Jodi Baker, administradora asociada adjunta de gestión de la seguridad de la aviación de la FAA. "Hay muchísimas fuentes de datos. Y el desafío siempre ha sido: "¿cómo extraemos inteligencia de esas fuentes?".

Ese reto, según explicó, es precisamente el área donde las nuevas tecnologías de inteligencia artificial pueden ayudar a la agencia a analizar de manera más eficiente y, en última instancia, mejorar la seguridad en todo el espacio aéreo del país.

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Con volúmenes de viaje históricamente altos y accidentes de gran repercusión o situaciones de riesgo aparente que acaparan los titulares prácticamente cada semana, el análisis predictivo de seguridad es un uso de la IA en la aviación que, sostienen los expertos, realmente vale la pena respaldar.

Cómo está utilizando la FAA la IA para mejorar la seguridad

La FAA ya está empleando la IA en algunas aplicaciones para agilizar el análisis de datos y reforzar la seguridad aérea.

Tras el accidente en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan (DCA) en 2025, la agencia realizó un análisis con IA para ayudar a determinar dónde se debería limitar el tráfico mixto de helicópteros cerca de otros aeropuertos, una medida que la NTSB recomendó a raíz del siniestro. También utiliza esta tecnología para examinar con regularidad los informes de incidentes e incluso llevó a cabo un análisis de IA para ayudar a optimizar los horarios de vuelos durante el cierre del gobierno en el otoño de 2025.

Sin embargo, Baker enfatizó que ninguna de estas decisiones se toma sin la intervención humana. La FAA concibe la IA como una herramienta de apoyo para los analistas humanos, no como un reemplazo.

"La IA no está actuando a su libre albedrío. Todo está controlado de forma muy rigurosa en función de los datos con los que se le entrena. Se entrena con nuestros sistemas de datos; no anda navegando por internet inventando cosas. Hay personas encargadas de validar lo que la IA nos dice. Para nosotros, la IA es una herramienta de toma de decisiones, pero no es la que toma las decisiones. Por lo tanto, el factor humano sigue formando parte del sistema", señaló Baker.

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Baker destacó que una aplicación de la IA especialmente útil consiste en examinar los informes narrativos de incidentes para ayudar a los analistas a comprender los datos cualitativos.

"No te imaginas la cantidad de horas que he pasado en mi vida teniendo conversaciones del tipo: 'bueno, esta base de datos dice que es un Boeing 737, esta otra lo llama B737 y esta otra lo denomina B-737'. Teníamos que poner a personas a conciliar esto y dedicar tiempo a la depuración. Pero se puede entrenar a la IA para que reconozca que todos estos términos se refieren a un Boeing 737, de modo que puede unificarlo todo con gran rapidez", relató Baker.

A medida que los modelos de IA se vayan entrenando en la FAA, también serán capaces de incorporar más parámetros y señalar situaciones potencialmente peligrosas con mayor precisión. La agencia también podría utilizar modelos de IA para poner a prueba los resultados de los cambios en las normativas antes de implementarlos, analizar sus efectos de forma preventiva y optimizar la asignación de recursos para abordar los problemas.

Asimismo, la FAA puede utilizar el análisis de IA para ayudar a predecir y prevenir inconvenientes.

"Es una capacidad en tiempo real para ver lo que está pasando en el sistema. Es decir, en el pasado, tenías que esperar. Y antes yo no tenía una buena forma de rastrear los indicadores adelantados; realmente esperaba a que algo sucediera. Y ahora podemos rastrear los indicadores adelantados, podemos monitorear el sistema mientras está operando y ver qué es lo que ocurre", afirmó Baker.

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Cómo se está aplicando la IA en la aviación de forma más amplia

No se trata solo de la FAA; la industria en su conjunto está aprovechando las capacidades de la IA para incrementar la seguridad.

De acuerdo con Kristy Kiernan, directora asociada del Centro Boeing para la Seguridad de la Aviación y el Espacio de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle "la IA resulta de gran ayuda para tomar una cantidad enorme de datos y aprender de ellos qué es lo normal, ya que permite incluir todos esos factores externos", apuntó. "Será capaz de señalar las anomalías respecto al comportamiento normal, y así podremos investigar por qué está ocurriendo eso".

Añadió que, en última instancia, la IA podría mejorar la seguridad al brindar a los actores de la industria más tiempo y capacidad para analizar las tendencias positivas, y no solo para responder a incidentes peligrosos.

"La gran mayoría de nuestros vuelos concluyen de forma segura, y no los analizamos porque terminan bien. ¿Acaso no querríamos analizar lo que hacemos de forma correcta? Queremos que ocurran más cosas buenas, queremos entender por qué las cosas están saliendo bien", dijo Kiernan.

No obstante, Kiernan advirtió que la IA tiene sus limitaciones y que aún debe ser vista como una herramienta para ayudar a mejorar la seguridad, no como un sustituto de otras prácticas óptimas ya consolidadas.

"Al igual que cuando entras a una cabina de mando y trabajas con otro piloto, a la mayoría de los pilotos se les enseña bastante sobre factores humanos para que comprendan sus propias limitaciones y fortalezas, así como las de su copiloto humano", explicó. "Los problemas surgen no debido a las debilidades específicamente —puesto que todo sistema las tiene—, sino cuando no se es consciente de ellas. Es necesario calibrar la confianza de la gente de manera eficaz: no se debe confiar en exceso en la IA".

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¿Reemplazará la IA a los pilotos?

No, y en realidad tampoco podrá reemplazar jamás a otros profesionales de la seguridad de la aviación.

"Se lee con frecuencia que el 80% de los accidentes se deben a errores humanos", señaló Kiernan. "Lo que esto no toma en cuenta es cuántas veces un ser humano ha intervenido en una situación para mantenerla a salvo, algo que nunca quedó registrado en un conjunto de datos. Si se cambia el rol del operador humano sin considerar la contribución positiva que ha estado aportando, se introduce incertidumbre".

Para Baker, la incorporación de herramientas de IA para asistir a los analistas de datos representa un nuevo capítulo en la seguridad aérea.

"He trabajado en el ámbito de la seguridad por más de 20 años, y este es un momento verdaderamente emocionante", concluyó.