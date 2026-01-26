Tormenta invernal Tormenta invernal en EE UU cancela y retrasa miles de vuelos este lunes: Aerolíneas más afectadas Este lunes, miles de vuelos han sido cancelados desde o hacia EE UU. Se espera que las cifras sigan subiendo a lo largo del día, a medida que se acumulan incidencias por la tormenta

Video Clima de hoy 26 enero de 2026 en EEUU: Frío ártico tras la megatormenta; alertas de congelación

Miles de vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos han sido cancelados en lo que va de este lunes 26 de enero de 2026 en todo el país debido mayormente a una poderosa tormenta invernal que ha dejado al menos 10 muertes, cortes de luz, carreteras cerradas y clases suspendidas en varios estados.

De acuerdo con informes oficiales, se espera que en los próximos días sigan las temperaturas con frío extremo y la caída de nieve, por lo que es posible que las cancelaciones o retrasos de vuelos persistan.

¿Cuántos vuelos se han afectado y cuáles son las aerolíneas más afectadas?

Según el sitio de rastreo FlightAware.com, en las primeras horas de este lunes 3,821 vuelos han sido cancelados y otros 1,249 dentro, desde o hacia EEUU sufren retrasos. Se espera que las cifras sigan subiendo a lo largo del día, a medida que se acumulan incidencias por la tormenta.

Las aerolíneas más afectadas por estas cancelaciones son American Airlines, con más de 500, Republic, JetBlue, Delta Airlines, Southwest y United.

Del mismo modo, los aeropuertos más afectados por el momento son el de Boston Logan, el John F. Kennedy Int, el de Newark Liberty, La Guardia, en Queens, el de Dallas-Fort Worth y el de Charlotte/Douglas, unos más como aeropuertos de destino y otros más como aeropuerto de origen.

Para mañana martes ya hay al menos 40 vuelos cancelados, según FlightAware.