Javier Milei

Trump encabezará cumbre con Milei, Noboa y otros presidentes de la derecha latinoamericana

El encuentro será el próximo 7 de marzo en Miami, Florida. Y asistirán presidentes de la derecha latinoamericana como Javier Milei, Daniel Noboa y Nayib Bukele

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
add
Síguenos en Google
Video Gustavo Petro, presidente de Colombia, denuncia presunto atentado en su contra mientras viajaba en helicóptero

El presidente Donald Trump encabezará una cumbre en Miami, Florida, en el próximo mes de marzo, en donde se reunirá con presidentes de la derecha de Latinoamérica.

Un funcionario de la Casa Blanca informó a AFP que la reunión está prevista para el próximo 7 de marzo y reunirá a Donald Trump con presidentes como Javier Milei, de Argentina; Nayib Bukele, de El Salvador, entre otros.

PUBLICIDAD

Al encuentro también asistirán, Santiago Peña, presidente de Paraguay; Rodrigo Paz, de Bolivia; Daniel Noboa, de Ecuador, y Nasri Asfura, de Honduras.

Más sobre Donald Trump

Caso Epstein: las dudas sobre Trump que dejan un correo de 2009 y una supuesta llamada a la policía en 2006
5 mins

Caso Epstein: las dudas sobre Trump que dejan un correo de 2009 y una supuesta llamada a la policía en 2006

Estados Unidos
Los archivos Epstein empañan reputaciones de élites en EEUU y en gobiernos y realezas europeos
5 mins

Los archivos Epstein empañan reputaciones de élites en EEUU y en gobiernos y realezas europeos

Estados Unidos
El Congreso toma testimonio a Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein
3 mins

El Congreso toma testimonio a Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein

Estados Unidos
Amnistía Internacional condena video ‘racista’ de Trump vs los Obama: 'Es vil y deshumanizante'
2 mins

Amnistía Internacional condena video ‘racista’ de Trump vs los Obama: 'Es vil y deshumanizante'

Estados Unidos
Trump nombra a 33 nuevos jueces de inmigración, la mayoría son exmilitares, y busca a más "jueces de deportación"
2 mins

Trump nombra a 33 nuevos jueces de inmigración, la mayoría son exmilitares, y busca a más "jueces de deportación"

Estados Unidos
Por segunda ocasión, jueza impide que el IRS comparta información de inmigrantes con ICE y DHS
2 mins

Por segunda ocasión, jueza impide que el IRS comparta información de inmigrantes con ICE y DHS

Estados Unidos
Juicio contra el hombre que intentó asesinar a Trump en un campo de golf: fiscales federales pedirán cadena perpetua
3 mins

Juicio contra el hombre que intentó asesinar a Trump en un campo de golf: fiscales federales pedirán cadena perpetua

Estados Unidos
Super Bowl LX: ¿ICE realizará redadas migratorias? Esto es lo que se sabe
2 mins

Super Bowl LX: ¿ICE realizará redadas migratorias? Esto es lo que se sabe

Estados Unidos
Trump anuncia que el Kennedy Center cerrará por dos años para su reconstrucción
1 mins

Trump anuncia que el Kennedy Center cerrará por dos años para su reconstrucción

Estados Unidos
Elon Musk exhibe que Reid Hoffman, fundador de LinkedIn estuvo en la isla de Epstein
2 mins

Elon Musk exhibe que Reid Hoffman, fundador de LinkedIn estuvo en la isla de Epstein

Estados Unidos

Trump gana terreno en América Latina

La relación de Donald Trump con varios países de América Latina principalmente tras la llegada de mandatarios de derecha, ha posicionado al republicano en un nivel de liderazgo regional.

Este giro ideológico en algunas naciones de la región ha facilitado una mayor sintonía en temas como la seguridad, el control migratorio, la promoción de economías de mercado y el fortalecimiento de alianzas estratégicas con Estados Unidos.

Líderes latinoamericanos con visiones conservadoras como Javier Milei, Noboa o Nasry Asfura han mostrado disposición a coordinar políticas con Washington, destacando la importancia de la cooperación bilateral en comercio, energía y combate al crimen organizado.

No obstante, la relación también ha estado marcada por matices y diferencias, dado que cada país mantiene prioridades internas y contextos particulares. Aun así, el ascenso de gobiernos de derecha en América Latina ha contribuido a crear un escenario más propicio para el entendimiento con Trump.

TLS

Mira también:

Relacionados:
Javier Milei

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX