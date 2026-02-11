Javier Milei Trump encabezará cumbre con Milei, Noboa y otros presidentes de la derecha latinoamericana El encuentro será el próximo 7 de marzo en Miami, Florida. Y asistirán presidentes de la derecha latinoamericana como Javier Milei, Daniel Noboa y Nayib Bukele

El presidente Donald Trump encabezará una cumbre en Miami, Florida, en el próximo mes de marzo, en donde se reunirá con presidentes de la derecha de Latinoamérica.

Un funcionario de la Casa Blanca informó a AFP que la reunión está prevista para el próximo 7 de marzo y reunirá a Donald Trump con presidentes como Javier Milei, de Argentina; Nayib Bukele, de El Salvador, entre otros.

Al encuentro también asistirán, Santiago Peña, presidente de Paraguay; Rodrigo Paz, de Bolivia; Daniel Noboa, de Ecuador, y Nasri Asfura, de Honduras.

Trump gana terreno en América Latina

La relación de Donald Trump con varios países de América Latina principalmente tras la llegada de mandatarios de derecha, ha posicionado al republicano en un nivel de liderazgo regional.

Este giro ideológico en algunas naciones de la región ha facilitado una mayor sintonía en temas como la seguridad, el control migratorio, la promoción de economías de mercado y el fortalecimiento de alianzas estratégicas con Estados Unidos.

Líderes latinoamericanos con visiones conservadoras como Javier Milei, Noboa o Nasry Asfura han mostrado disposición a coordinar políticas con Washington, destacando la importancia de la cooperación bilateral en comercio, energía y combate al crimen organizado.

No obstante, la relación también ha estado marcada por matices y diferencias, dado que cada país mantiene prioridades internas y contextos particulares. Aun así, el ascenso de gobiernos de derecha en América Latina ha contribuido a crear un escenario más propicio para el entendimiento con Trump.

