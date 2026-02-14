Noticias

Donald Trump critica a Bill Maher por discurso antitrump: “Fue una pérdida de tiempo tenerlo en la Casa Blanca”

Te contamos qué dijo el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Caso Nancy Guthrie: Trump respalda al FBI, "Se ha progresado desde que se involucraron"

El presidente Donald Trump arremetió contra el conductor Bill Maher por discurso anti-Trump tras cenar con el republicano hace un año.

A través de cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense dijo: “¡A veces en la vida se pierde el tiempo!”.

PUBLICIDAD

A continuación te contamos todo lo que dijo el presidente de Estados Unidos del presentador del programa Real Time with Bill Maher.

¿Qué dijo Trump?

El mandatario estadounidense dijo que era la misma vieja historia y que no hacía ninguna mención a que en su gobierno ha estado el crimen más bajo en 125 años, la remoción masiva de criminales, el menor número de asesinatos desde 1900, la inflación más baja en años de 1.2%, la reconstrucción del ejército americano y los ocho paros de guerra.

Fue una pérdida de tiempo total para mí tener a este imbécil en la Casa Blanca
Donald Trump

Más sobre Noticias

Multitud ataca a agentes de ICE durante operativo en Minnesota
2 mins

Multitud ataca a agentes de ICE durante operativo en Minnesota

Estados Unidos
Discurso de Rubio ante aliados europeos suaviza el tono, pero se mantiene fiel a la postura de Trump
2 mins

Discurso de Rubio ante aliados europeos suaviza el tono, pero se mantiene fiel a la postura de Trump

Estados Unidos
La OTAN descarta reemplazar el paraguas nuclear de EEUU
1 mins

La OTAN descarta reemplazar el paraguas nuclear de EEUU

Estados Unidos
Sarampión avanza en EEUU: Estos son los estados afectados por 910 casos confirmados
2 mins

Sarampión avanza en EEUU: Estos son los estados afectados por 910 casos confirmados

Estados Unidos
¿Epstein fue asesinado?: el misterioso hombre de naranja y el médico que dice que fue estrangulado
2 mins

¿Epstein fue asesinado?: el misterioso hombre de naranja y el médico que dice que fue estrangulado

Estados Unidos
Caso Nancy Guthrie expone desigualdad: búsqueda masiva frente a madres secuestradas olvidadas
2 mins

Caso Nancy Guthrie expone desigualdad: búsqueda masiva frente a madres secuestradas olvidadas

Estados Unidos
Cierre parcial del gobierno obliga a agentes de la TSA a laborar sin sueldo en aeropuertos
2 mins

Cierre parcial del gobierno obliga a agentes de la TSA a laborar sin sueldo en aeropuertos

Estados Unidos
Nuevo cierre parcial de gobierno: DHS se queda sin fondos; ¿ICE seguirá operando?
2 mins

Nuevo cierre parcial de gobierno: DHS se queda sin fondos; ¿ICE seguirá operando?

Estados Unidos
Enfrentamiento durante una protesta estudiantil en el centro de Los Ángeles deja un agente federal herido
1 mins

Enfrentamiento durante una protesta estudiantil en el centro de Los Ángeles deja un agente federal herido

Estados Unidos
Juez da dos semanas al gobierno federal para traer de vuelta a Any Lucía, estudiante deportada por error a Honduras
2 mins

Juez da dos semanas al gobierno federal para traer de vuelta a Any Lucía, estudiante deportada por error a Honduras

Estados Unidos


Además, dijo que sus índices son tan bajos que nadie se enterará de sus noticias falsas sobre él.

No es diferente de Kimmel, Fallon o Colbert, pero, debo admitirlo, ¡tiene un poco más de talento!
Donald Trump


Asimismo, mencionó que Maher es un peso ligero y sugirió a los republicanos que dejen de usarlo para referirse a la izquierda.

“Nuestra base, la más grande de todos los tiempos”

De acuerdo con el mandatario, después de que habló mal de él en su programa, Maher le pidió volver a la Casa Blanca y asistir a la fiesta de Navidad, pero rechazó que fuera.

Finalmente, expresó que prefería dedicar su tiempo a hacer que Estados Unidos sea grande otra vez a malgastarlo con él.

También que seguía padeciendo un caso grave de “síndrome de trastorno por Trump”.

Video Análisis: ¿La seguridad y la energía son los motores de la política exterior de EEUU?

¿Cuándo fue la cena?

Cabe mencionar que este hecho tiene desde el año pasado, siendo precisos el 31 de marzo de 2025 cuando cenaron y el 11 de abril cuando transmitió su programa, en donde el conductor dijo que, a pesar de eso, no era un seguidor de MAGA y que continuaría criticando las políticas de la administración.

ALM

Relacionados:
NoticiasDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX