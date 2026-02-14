Noticias Donald Trump critica a Bill Maher por discurso antitrump: “Fue una pérdida de tiempo tenerlo en la Casa Blanca” Te contamos qué dijo el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social

El presidente Donald Trump arremetió contra el conductor Bill Maher por discurso anti-Trump tras cenar con el republicano hace un año.

A través de cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense dijo: “¡A veces en la vida se pierde el tiempo!”.

A continuación te contamos todo lo que dijo el presidente de Estados Unidos del presentador del programa Real Time with Bill Maher.

¿Qué dijo Trump?

El mandatario estadounidense dijo que era la misma vieja historia y que no hacía ninguna mención a que en su gobierno ha estado el crimen más bajo en 125 años, la remoción masiva de criminales, el menor número de asesinatos desde 1900, la inflación más baja en años de 1.2%, la reconstrucción del ejército americano y los ocho paros de guerra.

Fue una pérdida de tiempo total para mí tener a este imbécil en la Casa Blanca Donald Trump



Además, dijo que sus índices son tan bajos que nadie se enterará de sus noticias falsas sobre él.

No es diferente de Kimmel, Fallon o Colbert, pero, debo admitirlo, ¡tiene un poco más de talento! Donald Trump



Asimismo, mencionó que Maher es un peso ligero y sugirió a los republicanos que dejen de usarlo para referirse a la izquierda.

“Nuestra base, la más grande de todos los tiempos”

De acuerdo con el mandatario, después de que habló mal de él en su programa, Maher le pidió volver a la Casa Blanca y asistir a la fiesta de Navidad, pero rechazó que fuera.

Finalmente, expresó que prefería dedicar su tiempo a hacer que Estados Unidos sea grande otra vez a malgastarlo con él.

También que seguía padeciendo un caso grave de “síndrome de trastorno por Trump”.

¿Cuándo fue la cena?

Cabe mencionar que este hecho tiene desde el año pasado, siendo precisos el 31 de marzo de 2025 cuando cenaron y el 11 de abril cuando transmitió su programa, en donde el conductor dijo que, a pesar de eso, no era un seguidor de MAGA y que continuaría criticando las políticas de la administración.