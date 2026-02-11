Juegos Olimpicos Los Ángeles 2028 seguirá con Casey Wasserman como líder del comité organizador pese a vínculos con Jeffrey Epstein Casey Wasserman se mantendrá al frente de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 después de que la junta directiva de LA28 revisara sus contactos pasados con Jeffrey Epstein. Los documentos del Departamento de Justicia muestran que Wasserman intercambió correos electrónicos con insinuaciones amorosas en 2003 con Ghislaine Maxwell, exsocia y exnovia de Epstein. La junta afirma que no se le acusa de ningún delito.

Casey Wasserman recibió un espaldarazo este miércoles de parte del Comité Ejecutivo de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 (LA28), que l o ratificó al frente de la organización del evento luego de revisar las menciones y relación de Wasserman dentro de los archivos de Jeffrey Epstein divulgados por el Departamento de Justicia.

La decisión se tomó luego de que el comité se reunió este miércoles para tratar el asunto. Wasserman no ha sido acusado de ningún comportamiento ilegal en conexión con Epstein, aunque los documentos del caso muestran que en 2003 intercambió correos electrónicos con insinuaciones íntimas con Ghislaine Maxwell, antigua novia y socia de Epstein que años después fue sentenciada por ayudar al fallecido financista a reclutar y abusar sexualmente de menores de edad.

Tras estas revelaciones, Wasserman, un empresario estadounidense de 51 años con considerable influencia en el deporte, el cine, la música y la política, se ha enfrentado a crecientes peticiones para que renuncie al cargo de director de Los Ángeles 2028.

LA28 afirma que, con la ayuda de un bufete de abogados externo, llevó a cabo una revisión de las interacciones pasadas de Wasserman con Epstein y Maxwell, con la plena cooperación de Wasserman.

"Descubrimos que la relación del Sr. Wasserman con Epstein y Maxwell no iba más allá de lo que ya se había documentado públicamente", afirmó el comité ejecutivo de la junta en un comunicado.

"El Comité Ejecutivo de la Junta ha determinado que, basándose en estos hechos, así como en el sólido liderazgo que ha demostrado durante los últimos diez años, el Sr. Wasserman debe seguir al frente de LA28 y garantizar la celebración de unos Juegos seguros y exitosos".

Sin renuncia a la vista

Algunos miembros del consejo municipal de Los Ángeles y de la junta de supervisores del condado han pedido que Wasserman renuncie a su cargo en los Juegos Olímpicos.

La semana pasada, el COI se negó a ejercer más presión pública sobre Wasserman para que dimitiera.

El comunicado indica que el intercambio de correos electrónicos de Wasserman con Maxwell tuvo lugar después de que este fuera a África en el avión de Epstein como parte de un viaje humanitario en 2003 organizado por la Fundación Clinton, del expresidente Bill Clinton.

"Esta fue su única interacción con Epstein. Poco después, intercambió los correos electrónicos conocidos públicamente con Maxwell", según el comunicado de la junta directiva de LA28.

Durante la semana, sin embargo, el presidente de LA28 ha sido señalado por esos correos electrónicos en los que fantaseaba con ver, estando casado, a Maxwell con un "ajustado traje de cuero".

Wasserman emitió una disculpa después de que se revelaran los correos electrónicos. Dijo que lamentaba su correspondencia con Maxwell, "que tuvo lugar hace más de dos décadas, mucho antes de que salieran a la luz sus horribles crímenes".

Artistas dejando la agencia Wasserman de talento

Aunque no perdió su puesto en LA28, la agencia de mercadeo deportivo y talento de Wasserman ha registrado varios abandonos tras divulgarse sus mensajes con Maxwell, mientras su reputación está siendo afectada.

El miércoles, la exjugadora de fútbol estadounidense Abby Wambach publicó en Instagram que había dejado la agencia Wasserman tras leer los correos electrónicos de Wasserman contenidos en los archivos de Epstein.

"Casey debería renunciar", escribió Wambach. "Debería irse, para que otras personas como yo no tengamos que hacerlo".

Wambach se une a la cantante ganadora de un Grammy, Chappell Roan, en su salida de la agencia de Wasserman.

"No se debe esperar que ningún artista, agente o empleado defienda o ignore acciones que contradigan profundamente nuestros valores morales", declaró Roan.

Otros cinco artistas han exigido que Wasserman renuncie a su agencia o han dicho que planean dejar de estar representados por él.

En su agencia Wasserman representa a una gran cantidad de estrellas de la música, como Pharrell Williams y a las bandas Coldplay e Imagine Dragons.

