Clima Zona en peligro por posible ciclón bomba en Estados Unidos: en este lugar hay riesgo por efectos El fin de semana se prevé la formación de un ciclón bomba en Estados Unidos

En Estados Unidos hay una zona en peligro por un posible ciclón bomba, te informamos en qué lugar hay riesgo por sus efectos adversos y cuáles son para que tomes tus precauciones.

Dicho fenómeno meteorológico se prevé que tenga efectos en distintas regiones de EE UU; se pronostica desde este viernes y podría intensificarse el próximo domingo 1 de febrero de 2026. Causará nevadas intensas, vientos fuertes y posibles afectaciones en lugares costeros de varias regiones del país, así lo dio a conocer el Centro de Predicciones Meteorólogicas del NWS.

Nevadas fuertes e impactantes en gran parte de las Carolinas y partes del sur de Virginia comenzando tan temprano como el viernes por la noche y durando hasta el fin de semana.... A lo largo de la costa del Atlántico Medio, el aumento de los vientos terrestres coincidente con mareas altas astronómicas puede provocar períodos de inundaciones costeras y oleaje peligroso. Centro de Predicciones Meteorológicas del NWS.



Meteorológos advierten que derivará de una tormenta invernal que comenzará a formarse frente a la costa sureste y que podría intensificarse rápidamente y dar paso a lo que se conoce como bombogénesis, con impactos desde las Carolinas hasta Nueva Inglaterra, cabe señalar que estas zonas que aún se recuperan de la reciente tormenta invernal Fern.

Esta es la zona con mayor riesgo por el ciclón bomba en Estados Unidos

De acuerdo con los pronósticos de meteorólogos, existen dos áreas con mayor probabilidad de afectaciones:

Desde el sur de Virginia hasta Carolina del Norte, con posibles impactos en partes de Carolina del Sur, donde podrían registrarse nevadas fuertes y rachas de viento intensas.

El este de Nueva Inglaterra, una zona que recientemente acumuló 19 pulgadas de nieve por la tormenta invernal reciente y que podría volver a enfrentar condiciones extremas.

El ciclón bomba es un término con el que se le conoce a la bombogénesis, que sucede cuando una masa de aire frío choca con otra de aire caliente, lo cual causa disminución de presión de forma muy rápida.