Clima ¿Cómo va la prohibición de redes sociales en primarias y secundarias? Autoridades advierten estos riesgos Varios gobiernos alertaron sobre los riesgos de las redes sociales; así avanza la prohibición en las escuelas

Video TikTok logra acuerdo extrajudicial en demanda por adicción al contenido de redes sociales

Autoridades de diferentes partes del mundo adviertieron riesgos por el uso de las redes sociales; así va la prohibición de éstas en primarias y secundarias de diferentes países.

El caso más reciente es el del gobierno de Suecia que va más allá de las redes sociales, ya que planteó la prohibición de los celulares debido a las distracciones que afectan en la jornada escolar, la medida contempla que lo estudiantes den sus celulares al inicio de las clases y los recuperen al final del día. Según autoridades educativas, la medida busca mejorar la concentración y favorecer la salud mental. Aunque muchas escuelas ya aplicaban restricciones, el objetivo ahora es unificar la norma a nivel nacional.

PUBLICIDAD

Por su parte, la Asamblea Nacional en Francia fue aprobado un proyecto de ley con el que se prohíbe el uso de las redes sociales en menores de 15 años, esta medida entrará en vigor el próximo ciclo escolar que comienza en septiembre.

Prohibir las redes sociales para los menores de 15 años: esto es lo que recomiendan los científicos, y esto es lo que el pueblo francés está pidiendo abrumadoramente. Emmanuel Macron, presidente de Francia.



La iniciativa, que debe ser revisada por el Senado, busca entrar en vigor con el próximo ciclo escolar de septiembre. El presidente Emmanuel Macron respaldó la medida al señalar que la protección del desarrollo infantil debe estar por encima de los intereses de las plataformas digitales.

La decisión de Francia se suma a una tendencia regional, ya que en la Unión Europea las autoridades analizan límites de edad y responsabilidades para las plataformas, mientras hay investigaciones sobre el impacto de servicios como Instagram, TikTok y YouTube en menores.

El precedente fue Australia, que es referencia internacional porque impidió que menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales. La legislación obliga a las grandes plataformas a verificar edades y bloquear perfiles, lo que ya derivó en millones de cuentas cerradas. El caso australiano es observado de cerca por otros gobiernos debido a los desafíos legales y técnicos que implica su aplicación.

Paralelamente, en Estados Unidos avanzan demandas contra empresas tecnológicas por presunto diseño de algoritmos que fomentan el uso compulsivo entre jóvenes y en lasinfancias.

¿Qué riesgos buscan prevenir las prohibiciones?

Autoridades educativas y de salud citan estudios que vinculan el uso intensivo de redes sociales con:

PUBLICIDAD

Disminución del rendimiento académico por distracciones constantes.

Afectaciones a la salud mental, como ansiedad y problemas de autoestima.

Exposición a contenidos inapropiados y a dinámicas adictivas impulsadas por algoritmos.