Clima ¿Cuántos muertos van por tormenta invernal Fern 2026 en Estados Unidos? Saldo de fallecidos

Video Tragedia invernal en EEUU: 48 muertos y alerta por nueva tormenta que amenaza a millones

La tormenta invernal Fern 2026 causó varias afectaciones en Estados Unidos, donde se reportan al menos 60 muertes como consecuencia del fenómeno climático extremo.

El sistema invernal es considerado uno de los más severos de las últimas décadas, mantiene a amplias regiones bajo frío polar, nieve intensa y acumulación de hielo, además de provocar apagones masivos y el colapso del transporte, así como de vuelos.

Causas de las muertes en medio de la tormenta invernal

De acuerdo con reportes de autoridades estatales, las muertes están relacionadas con hipotermia, accidentes de tránsito, incidentes con maquinaria para nieve y siniestros aéreos. Dentro del saldo se incluyen siete personas que perdieron la vida tras el desplome de una avioneta en Maine, que ocurrió durante el despegue en medio de una fuerte nevada.

En Nueva York, al menos ocho personas fueron halladas sin vida por descenso extremo de temperaturas, aunque las autoridades aún investigan las causas exactas de los decesos.

La masa de aire ártico asociada a Fern sigue desplazándose por gran parte del territorio de EE UU; el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la combinación de nieve seca, viento intenso y hielo dificulta tanto la limpieza de carreteras como las labores de emergencia.



