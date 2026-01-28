Clima ¿Cómo será el clima mañana en Estados Unidos? NWS alerta por tormenta invernal en estos lugares ¡Ten cuidado! Seguirán las condiciones adversas del clima en varios lugares de Estados Unidos



El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) alertó que mañana, 29 de enero de 2026, habrá tormenta invernal en varios lugares de Estados Unidos, te informamos dónde para que tomes tus precauciones.

El clima de mañana con tormenta invernal podría afectar la visibilidad de caminos, riesgos por carreteras resbaladizas, caída de árboles y congelamiento en caso de que estés al aire libre, por ello, no te olvides de seguir las recomendaciones de las autoridades como usar varias capas de ropa, en medida de lo posible no salgas de tu casa, mantente pendiente de los anuncios locales, lleva contigo tu kit de emergencia, además de agua, una linterna y comida.

¿En dónde hay alerta por tormenta de nieve?

El Servicio Meteorológico Nacional detalló que para este jueves en varias zonas se pronostican temperaturas muy bajas con ventiscas, bajas visibilidad por debajo de 1/4 de milla por la caída de nieve y el viento.

Una de las zonas más afectadas será el estado de Michigan, en particular el norte de la península superior, en el Condado de Luce la advertencia por las nevadas está vigente hasta la 1 de la madrugada del jueves, habrá acumulaciones estimadas entre 1 y 8 pulgadas.

El impacto mayor será al norte y oeste de Newberry, donde el tránsito estará muy difícil, especialmente durante la mañana y la tarde.

En los Condados de Alger y Northern Schoolcraft, la vigencia de la advertencia es hasta las 7:00 horas, con acumulación de nieve de hasta 9 pulgadas, la mayor intensidad estará al norte de la carretera M-28 y desde Munising hacia el este.

Recuerda que si necesitas ayuda para resguardarte por las temperaturas árticas puedes mandar un mensaje con la palabra "REFUGIO" y tu código postal al 43362.