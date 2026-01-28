Clima

¿Por qué podría formarse ciclón bomba el fin de semana en EE UU? Expertos explican fenómeno climático

El fin de semana en Estados Unidos podrían experimentar un ciclón bomba con fuertes efectos; así se forma, según expertos

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Pronóstico del tiempo hoy en Nueva York: Sensación térmica nuevamente bajo cero

Este fin de semana se prevé la formación de un ciclón bomba en Estados Unidos; aquí te decimos por qué podría formarse este fenómeno climático en varias zonas y los efectos que tiene.

En los últimos días en el país se han registrado fuertes nevadas, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglás en inglés) alertó por la acumulación de hielo y temperaturas árticas que han provocado la muerte de más de 30 personas. Durante el fin de semana también se pronostican condiciones meteorológicas severas ante la posible formación del ciclón bomba, dicho fenómeno que se caracteriza por la rápida intensificación de una tormenta invernal.

PUBLICIDAD

¿Qué es un ciclón bomba y qué efectos tiene?

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglás en inglés) este ciclón bomba ocurre con la bombogénesis, que es una masa de aire frío que se impacta con otra de aire cálido. Este contraste provoca la caída acelerada de la presión atmosférica, lo que fortalece al sistema de baja presión.

La bombogénesis puede ocurrir cuando una masa de aire frío choca con una masa de aire cálido, como el aire sobre aguas oceánicas cálidas. Se le conoce popularmente como ciclón bomba.
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Más sobre Clima

¿Cómo será el clima mañana en Estados Unidos? NWS alerta por tormenta invernal en estos lugares
1 mins

¿Cómo será el clima mañana en Estados Unidos? NWS alerta por tormenta invernal en estos lugares

Estados Unidos
¿Habrá otra tormenta invernal en Estados Unidos? Especialistas hablan sobre más frío y caída de nieve
2 mins

¿Habrá otra tormenta invernal en Estados Unidos? Especialistas hablan sobre más frío y caída de nieve

Estados Unidos
Clima en Estados Unidos mañana miércoles: ¿En dónde hay alerta por la tormenta invernal?
2 mins

Clima en Estados Unidos mañana miércoles: ¿En dónde hay alerta por la tormenta invernal?

Estados Unidos
¿Hay clases mañana? Estas escuelas en Massachusetts y New Hampshire suspendieron actividades el 27 de enero
2 mins

¿Hay clases mañana? Estas escuelas en Massachusetts y New Hampshire suspendieron actividades el 27 de enero

Estados Unidos
Causa de la tormenta invernal en Estados Unidos 2026: Esto provocó alertas por frío extremo
2 mins

Causa de la tormenta invernal en Estados Unidos 2026: Esto provocó alertas por frío extremo

Estados Unidos
Tormenta invernal en EE UU cancela y retrasa miles de vuelos este lunes: Aerolíneas más afectadas
1 mins

Tormenta invernal en EE UU cancela y retrasa miles de vuelos este lunes: Aerolíneas más afectadas

Estados Unidos
Alerta por tormenta invernal hoy en EEUU: en estos lugares se prevén afectaciones por condiciones de clima adverso
2 mins

Alerta por tormenta invernal hoy en EEUU: en estos lugares se prevén afectaciones por condiciones de clima adverso

Estados Unidos
Imágenes de cómo se vive la tormenta invernal 2026 en EEUU
1 mins

Imágenes de cómo se vive la tormenta invernal 2026 en EEUU

Estados Unidos
Tormenta invernal hoy 25 de enero de 2026: ¿Cuál es la trayectoria este domingo en Estados Unidos?
2 mins

Tormenta invernal hoy 25 de enero de 2026: ¿Cuál es la trayectoria este domingo en Estados Unidos?

Estados Unidos
Aerolíneas y aeropuertos están viviendo jornadas difíciles por la tormenta invernal: ¿qué puedo hacer si cancelan mi vuelo?
3 mins

Aerolíneas y aeropuertos están viviendo jornadas difíciles por la tormenta invernal: ¿qué puedo hacer si cancelan mi vuelo?

Estados Unidos


Cabe señalar que la bombogénesis es un término técnico utilizado por los meteorólogos para describir un ciclón de latitudes medias que se intensifica de forma explosiva en un periodo de 24 horas. El criterio para clasificarla depende de la ubicación geográfica: a 60 grados de latitud, la presión debe caer al menos 24 milibares en 24 horas, mientras que en zonas cercanas a 40 grados de latitud, como el noreste de Estados Unidos, basta con una caída aproximada de 17.8 milibares en el mismo lapso.

Este proceso es comparable, en intensidad y rapidez, al fortalecimiento súbito de algunos huracanes, aunque se trata de sistemas distintos; el ciclón bomba puede provocar varios efectos que lo hacen peligroso como lluvias intensas, caída de nieve cegadora, fuertes rachas de viento.

También, el ciclón bomba puede generar vientos con fuerza de huracán, en algunos casos, las ráfagas superan los 80 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de caída de árboles, daños a infraestructura y cortes en el suministro eléctrico.

Además, la fuerza del viento puede empujar grandes volúmenes de agua hacia la costa, lo que podría provocar inundaciones costeras y afectaciones en zonas cercanas a lagos y bahías. No se descartan condiciones de ventisca, e incluso tormentas eléctricas en medio del sistema invernal.

PUBLICIDAD

¿Cuáles son las recomendaciones de las autoridades cuando hay condiciones climáticas adversas?

El Servicio Meteorológico Nacional exhorta a la población a:

  • No hacer viajes que no sean necesarios.
  • Llevar en tu carro un kit de emergencia con linterna, agua y alimentos.
  • No te olvides de consultar los reportes locales antes de salir de casa.
  • Seguir las indicaciones de protección civil y autoridades estatales.

FBPT

Relacionados:
ClimaFríoNoticiasEstados Unidos de AméricaNieve

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
YE Live in Mexico
Par de ideotas
Gratis
Tráiler: Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX