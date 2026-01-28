Clima ¿Por qué podría formarse ciclón bomba el fin de semana en EE UU? Expertos explican fenómeno climático El fin de semana en Estados Unidos podrían experimentar un ciclón bomba con fuertes efectos; así se forma, según expertos

Este fin de semana se prevé la formación de un ciclón bomba en Estados Unidos; aquí te decimos por qué podría formarse este fenómeno climático en varias zonas y los efectos que tiene.

En los últimos días en el país se han registrado fuertes nevadas, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglás en inglés) alertó por la acumulación de hielo y temperaturas árticas que han provocado la muerte de más de 30 personas. Durante el fin de semana también se pronostican condiciones meteorológicas severas ante la posible formación del ciclón bomba, dicho fenómeno que se caracteriza por la rápida intensificación de una tormenta invernal.

¿Qué es un ciclón bomba y qué efectos tiene?

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglás en inglés) este ciclón bomba ocurre con la bombogénesis, que es una masa de aire frío que se impacta con otra de aire cálido. Este contraste provoca la caída acelerada de la presión atmosférica, lo que fortalece al sistema de baja presión.

Cabe señalar que la bombogénesis es un término técnico utilizado por los meteorólogos para describir un ciclón de latitudes medias que se intensifica de forma explosiva en un periodo de 24 horas. El criterio para clasificarla depende de la ubicación geográfica: a 60 grados de latitud, la presión debe caer al menos 24 milibares en 24 horas, mientras que en zonas cercanas a 40 grados de latitud, como el noreste de Estados Unidos, basta con una caída aproximada de 17.8 milibares en el mismo lapso.

Este proceso es comparable, en intensidad y rapidez, al fortalecimiento súbito de algunos huracanes, aunque se trata de sistemas distintos; el ciclón bomba puede provocar varios efectos que lo hacen peligroso como lluvias intensas, caída de nieve cegadora, fuertes rachas de viento.

También, el ciclón bomba puede generar vientos con fuerza de huracán, en algunos casos, las ráfagas superan los 80 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de caída de árboles, daños a infraestructura y cortes en el suministro eléctrico.

Además, la fuerza del viento puede empujar grandes volúmenes de agua hacia la costa, lo que podría provocar inundaciones costeras y afectaciones en zonas cercanas a lagos y bahías. No se descartan condiciones de ventisca, e incluso tormentas eléctricas en medio del sistema invernal.

¿Cuáles son las recomendaciones de las autoridades cuando hay condiciones climáticas adversas?

El Servicio Meteorológico Nacional exhorta a la población a:

No hacer viajes que no sean necesarios.

Llevar en tu carro un kit de emergencia con linterna, agua y alimentos.

No te olvides de consultar los reportes locales antes de salir de casa.

Seguir las indicaciones de protección civil y autoridades estatales.