Frío ¿Habrá otra tormenta invernal en Estados Unidos? Especialistas hablan sobre más frío y caída de nieve El Gobierno de Estados Unidos alertó por las condiciones climáticas adversas; esto se pronostica para el fin de semana

Video Tormenta invernal cobra la vida de ocho personas en NYC

En Estados Unidos, la fuertes nevadas en los últimos días causaron la muerte de más de 30 personas y provocaron interrupciones en servicios, toma en cuenta que continuará el clima adverso con más frío, aquí te decimos si habrá otra tormenta invernal, según especialistas.

Cabe recordar que las fuertes tormentas de nieve ocurrieron en diferentes lugares de EE UU, donde ha habido alertas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglás en inglés) debido a los efectos de este fenómeno climático que además de causar la muerte de personas, provocó afectaciones en cientos de vuelos que han sido retrasados, en los caminos resbaladizos, en el servicio de energía eléctrica, entre otros.

De acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, el fin de semana seguirán las condiciones climáticas adversas con fuertes nevadas, frío extremo y peligrosas lluvias heladas.

Este fin de semana, se espera que millones de personas en Estados Unidos resulten afectadas por peligrosas lluvias heladas y fuertes nevadas. Gobierno de Estados Unidos.



Mientras que meteorólogos también señalan que es posible la llegada de otro sistema invernal durante el fin de semana, con impacto potencial en la costa Este. El factor clave es una masa de aire ártico, que será muy fuerte y se mantendría al menos hasta la primera semana de febrero. Las alertas por temperaturas peligrosamente bajas se extienden desde la frontera con Canadá hasta el sur del país, alcanzando incluso zonas de Florida.

Recomendaciones antes las fuertes nevadas que se aproximan

El Gobierno de Estados Unidos compartió una serie de recomendaciones por las fuertes nevadas que se aproximan el fin de semana:

Contar con un plan de emergencia.

Tener un kit invernal en casa y en el carro.

Evitar traslados innecesarios durante lluvia helada o nevadas intensas.

Revisar calefacción y proteger tuberías del congelamiento.

Consultar guías de preparación ante tormentas invernales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Atender los mensajes de seguridad emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional.