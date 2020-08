Corte federal anula la sentencia de muerte de uno de los autores del atentado terrorista del maratón de Boston

Una corte federal de apelaciones anuló este viernes la sentencia de muerte de Dzhokhar Tsarnaev por el ataque con explosivos en el Maratón de Boston de 2013 , con el argumento de que el juez que supervisó el caso no examinó adecuadamente a los jurados para descartar posibles parcialidades.

“Pero no se equivoquen: Dzhokhar pasará el resto de sus días encerrado en la cárcel , y lo único que falta determinar es si morirá por ejecución” , escribió la jueza O. Rogeriee Thompson en el fallo, más de seis meses después de que se escucharan los argumentos del caso.

Un vocero de la fiscalía federal en Boston dijo que estaban revisando la decisión y por el momento no harían declaraciones. Los fiscales podrían solicitar que el pleno de la corte de apelaciones asuma el caso o dirigirse directamente a la Corte Suprema.

“Simplemente no lo entiendo”, le dijo Patricia Campbell a The Boston Globe. “Es simplemente terrible que le permitan vivir su vida. Es injusto. Él no se despertó una mañana y decidió hacer lo que hizo. Lo planeó. Hizo una cosa perversa, fea”.