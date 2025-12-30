Google "¿Qué son aranceles?" o "¿Cómo saber si tengo orden de deportación?": las búsquedas más frecuentes en Google de los latinos en EEUU en un año marcado por Trump De acuerdo con Google Year in Search, las búsquedas en español revelan una comunidad atenta a los cambios políticos y económicos, pero también interesada en resolver problemas prácticos de la vida diaria.



¿Qué son los aranceles y cómo funcionan?

En 2025, los latinos en Estados Unidos mostraron una creciente curiosidad por entender aspectos culturales, migratorios, lingüísticos y de actualidad mundial, según el reporte Google Year in Search 2025.

Este informe anual revela no solo los temas más populares, sino también las principales preguntas que formuló esta comunidad en Google, destacando qué inquietudes navegaron y qué respuestas encontraban al otro lado de la pantalla.

De acuerdo con Google Year in Search, las búsquedas en español revelan una comunidad atenta a los cambios políticos y económicos, pero también interesada en resolver problemas prácticos de la vida diaria.

Estas fueron algunas de las preguntas más repetidas y las respuestas que concentraron la atención de los latinos.

Las búsquedas en español de los latinos que viven en EEUU

¿Qué es USAID?

USAID es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Es una entidad del gobierno federal encargada de administrar ayuda humanitaria y programas de desarrollo en otros países, especialmente en temas de salud, educación, democracia y respuesta a desastres.

En 2025, el interés creció por debates políticos sobre el uso de fondos públicos y la ayuda exterior luego de que el presidente Donald Trump cancelara muchas de las ayudas de la agencia.

¿Qué son aranceles?

Los aranceles son impuestos que un país cobra a productos importados. Su función es encarecer bienes extranjeros para proteger a la industria nacional o como herramienta en disputas comerciales.

Las búsquedas aumentaron ante anuncios de nuevos aranceles impuestos por el gobierno de Trump y su posible impacto en precios de alimentos, autos y tecnología.

¿Qué es una recesión?

Una recesión es un período prolongado de desaceleración económica, generalmente marcado por caída del empleo, menor consumo y reducción del crecimiento.

El término fue muy consultado desde que inició el segundo mandato de Trump por el temor a un enfriamiento de la economía en Estados Unidos y su impacto en trabajos e ingresos familiares.

¿Qué es el Tren de Aragua?

El Tren de Aragua es una organización criminal originada en Venezuela, señalada por el gobierno de EEUU por delitos como tráfico de personas, extorsión y narcotráfico.

El interés en la comunidad latina creció luego de que en febrero Trump declarara al grupo como una organización terrorista, y más tarde en marzo invocara la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar supuestos miembros del Tren de Aragua.

¿Cómo saber si tengo orden de deportación?

Las búsquedas de esta pregunta reflejan el temor y la ansiedad de los inmigrantes a ser deportados, luego de que Trump instaurara una campaña masiva de deportaciones en el país.

La respuesta más común que recibieron los latinos es que una persona puede verificar su estatus a través del sistema automatizado de casos de inmigración (EOIR) o consultando directamente con un abogado de inmigración acreditado.

¿Cómo está el dólar?

Muchos latinos buscan a diario el valor del dólar frente a otras monedas, especialmente para enviar remesas. Google suele mostrar el tipo de cambio actualizado en tiempo real según el mercado.

¿Cómo saber si mi licencia está suspendida?

Luego de que El Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) endureciera en septiembre los requisitos para obtener licencias de conducción comerciales y ordenara a los estados verificar el estatus migratorio de los solicitantes, muchos latinos hicieron esta pregunta en Google.

La respuesta depende del estado. En general, se puede consultar en línea en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) local o llamando a sus oficinas.

¿Cómo jugar Powerball?

Powerball se juega eligiendo cinco números del 1 al 69 y un número adicional del 1 al 26. El interés aumenta cada vez que el premio mayor alcanza cifras récord.

En conjunto, estas búsquedas dibujan el retrato de una comunidad que intenta entender el país en el que vive, proteger su estabilidad y, a veces, apostar por un golpe de suerte.

Las 3 búsquedas en inglés que inquietaron a los estadounidenses

En temas noticiosos los estadounidenses preguntaron a Google por temas de actualidad política.

‘One Big Beautiful Bill Act’ ocupó el lugar número uno en las búsquedas de Google en 2025 en Estados Unidos.

El proyecto de ley fiscal del presidente Trump aprobado en el Senado por apenas un voto —el del vicepresidente JD Vance— implica la reducción en la cobertura de Medicaid. Esos recortes compensarán parcialmente la disminución de impuestos y el aumento del gasto en seguridad enfocado principalmente en control de inmigración y deportaciones.

Government shutdown fue la segunda búsqueda más popular en Google.

El cierre de gobierno más largo de la historia en EEUU, preocupó mucho a sus ciudadanos que trataban de entender lo que pasaba en la política de su país.

Aquí puedes leer sobre las repercusiones que tuvo el cierre de 43 días del gobierno: Trump firma la ley que pone fin al cierre de gobierno más largo de la historia de EEUU

La búsqueda Charlie Kirk assassination se colocó en el tercer puesto luego de que el activista fuera asesinado durante una conferencia en Utah.

El crimen conmocionó a buena parte de Estados Unidos e incluso hizo reaccionar en redes a Trump, de quien el joven de 31 años era un estrecho aliado dentro del movimiento MAGA como una de las voces más influyentes de la derecha entre la juventud.

Puedes leer más sobre su asesinato aquí: Qué se sabe y qué no del atentado contra Charlie Kirk, el aliado de Trump baleado en un evento universitario ante miles de personas

