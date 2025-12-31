Año nuevo Nochevieja y Año Nuevo: qué abre y qué cierra este 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026 Durante Fin de año, la mayoría de los comercios minoristas permanece abierta, aunque con horarios reducidos, especialmente en Nochevieja.



Nueva York despliega el operativo de seguridad más grande de su historia para Año Nuevo: qué se sabe

El Fin de año y el Año Nuevo son fechas marcadas por reuniones familiares, celebraciones nocturnas y ajustes en los horarios de servicios públicos y comercios en Estados Unidos.

Como ocurre cada año, muchos negocios y oficinas modifican sus operaciones el 31 de diciembre y el 1 de enero, por lo que es importante planificar con anticipación.

Durante Fin de Año, la mayoría de los comercios minoristas permanece abierta, aunque con horarios reducidos, especialmente en la tarde y noche del 31 de diciembre.

Supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia suelen operar hasta primeras horas de la noche, mientras que algunos restaurantes y establecimientos cierran antes de lo habitual o trabajan con reservas limitadas.

Te decimos qué estará abierto y qué no el miércoles, 31 de diciembre, y el jueves, 1 de enero.

¿Qué servicios gubernamentales abren o cierran en Fin de año y Año Nuevo?

Nochevieja no es un día feriado federal, por lo que las oficinas gubernamentales permanecerán abiertas, aunque puede ser que algunas operen con horarios reducidos o cierran temprano.

Mientras que el Año Nuevo sí es un feriado federal, por lo que las oficinas del gobierno federal, estatal y local permanecerán cerradas el 1 de enero. Esto incluye cierres de bibliotecas públicas y escuelas.

Bancos y mercado de valores en Fin de año y Año Nuevo

Los bancos suelen operar con normalidad o con horario reducido el 31 de diciembre, pero cerrarán el 1 de enero por el feriado federal.

La Bolsa de Valores de Nueva York y el NASDAQ no operarán el Día de Año Nuevo, pero sí trabajarán el 31 durante el día.

Los cajeros automáticos y las aplicaciones bancarias seguirán disponibles para transacciones básicas.

Supermercados y tiendas minoristas en Fin de Año y Año Nuevo

La mayoría de los supermercados y grandes cadenas minoristas abre el 31 de diciembre, aunque con horarios limitados, especialmente en la tarde y noche.

El Día de Año Nuevo, varias cadenas optan por cerrar o abrir más tarde de lo habitual, dependiendo de la ubicación.

Walmart: Las tiendas permanecerán abiertas en su horario regular el 31 de diciembre y el 1 de enero.

Target: Las tiendas abrirán el día de Fin de Año, pero algunas sucursales permanecerán cerradas el 1 de enero de 2026.

Macy's: Abre de 10:00 am a 7:00 pm en Nochevieja y en su horario habitual el día de Año Nuevo.

Kohl's: Estará abierto desde las 9:00 am hasta las 7:00 pm en Nochevieja y desde las 10:00 am hasta las 8:00 pm el día de Año Nuevo.

Costco Los horarios de apertura varían el 31 de diciembre dependiendo del tipo de membresía que tengas. El día de Año Nuevo, el club de almacenes permanece cerrado.

Sam's Club: Las tiendas cerrarán a las 6:00 pm el 31 de diciembre de 2025 y permanecerán cerradas el jueves 1 de enero de 2026.

Farmacias que abren o cierran en Nochevieja y Año Nuevo

Las farmacias suelen mantener operaciones tanto en Fin de Año como en Año Nuevo, aunque con horarios reducidos.

CVS y Walgreens mantendrán abiertas algunas sucursales, principalmente aquellas con servicio las 24 horas, mientras que otras podrían cerrar o ajustar sus horarios.

Servicios de recolección de basura

En muchas ciudades, el servicio de recolección de basura se suspende el 1 de enero de 2026 y se reprograma para los días siguientes. Las autoridades locales recomiendan verificar los calendarios municipales.

Servicios de mensajería en Fin de Año y Año Nuevo

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) no tendrá operaciones el Día de Año Nuevo, pero el 31 de diciembre sí abrirá de manera normal.

Los servicios privados de mensajería y paquetería, como FedEx y UPS, operan de forma limitada el 31 de diciembre y suspenden la mayoría de las entregas el 1 de enero, salvo servicios urgentes en zonas específicas.

