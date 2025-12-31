Juego y Lotería Las historias de los ganadores del premio mayor del Powerball y Mega Millions en 2025 La suerte cambió vidas en segundos: historias de boletos ganadores, cifras millonarias y sueños cumplidos marcan a los nuevos multimillonarios del Powerball y Mega Millions, premios que hicieron historia y sacudieron a Estados Unidos.

Video Una mujer gana 100,000 dólares del Powerball con los números que le dio ChatGPT

El año 2025 quedó marcado por jackpots históricos y cuantiosos premios en las dos loterías más grandes de Estados Unidos: el Powerball y el Mega Millions.

Aquí te contamos los momentos más destacados del año.

Powerball: premios que hicieron historia

Como si de un regalo de Santa Claus se tratara, una afortunada persona despertó la mañana de Navidad con la sorpresa de que se llevó los $1,817 millones del sorteo mayor del Powerball.

Una persona de Arkansas atinó los seis números del sorteo del miércoles 24 de diciembre y se convirtió en el segundo ganador del gran bote en ese estado. La primera vez que sucedió eso fue en 2010, informó la lotería en un comunicado.

Aunque aún no se ha dado a conocer la identidad de la persona, la lotería dijo que definitivamente este es un premio que "le cambiaría la vida".

El segundo premio más alto del Powerball se lo ganaron dos boletos

Otro de los sorteos más emblemáticos de este año fue el 6 de septiembre, que era uno de los jackpots más altos de la historia de la lotería, superado recientemente por el sorteo de la víspera de Navidad.

En ese sorteo, dos boletos vendidos —uno en Texas y otro en Missouri— acertaron todos los números y compartieron un premio gigantesco de $1,787 millones, lo que lo ubicó como uno de los mayores botes de este sorteo.

Ambos ganadores de este sorteo eligieron la opción de un solo pago en efectivo de $410,324,470.28 millones de dólares antes de impuestos.

El jugador de Powerball de Missouri, que ganó la mitad del premio mayor, rompió el silencio unas semanas después del sorteo y contó qué planea hacer con su fortuna, pero no reveló su identidad.

"Voy a dedicarme a mí durante un año", dijo el ganador en un comunicado de la lotería local difundido este lunes.

El hombre, que se convirtió en el ganador del premio más grande de la lotería de Missouri, dijo que está deseando pasar tiempo con su esposa y que ahora también planea reducir su carga de trabajo como resultado del premio.

"Soy una persona hogareña. El día perfecto es estar sentado en casa haciendo lo que hago: relajarme", dijo. "Ahora mi (esposa) me va a sacar a rastras de la ciudad", se rió.

Mientras que el premio de Texas se cobró a través de un fondo.

Según un representante del fideicomiso, los jugadores de su grupo suelen seleccionar números al azar, pero en esta ocasión decidieron elegir números que fueran significativos para ellos.

“Sin embargo, después de comprar el boleto, se dieron cuenta de que uno de los números que habían seleccionado era diferente al que habían pensado elegir”, informó la lotería en un comunicado en octubre.

Mientras conducían hacia la iglesia la mañana después del sorteo, revisaron el boleto y se dieron cuenta de que habían ganado el premio mayor.

“Somos fieles al estado de Texas y a sus valores. Creemos en la familia, en la fe y en las bendiciones que provienen de ambas. Este es un momento de gratitud para nosotros, una bendición que planeamos disfrutar y compartir con aquellos que son especiales para nosotros y que sirven a nuestra comunidad. Pedimos privacidad mientras esperamos disfrutar de nuestras vidas juntos como familia. Dios bendiga a Texas”, dijo uno de los representantes del fideicomiso.

Otros grandes premios del Powerball en 2025

Además de ese récord, durante el año también se dieron varios premios mayores relevantes.

El 31 de mayo, un jugador en California se llevó un premio mayor de alrededor de $205 millones, pero no reveló su identidad. Algo permitido en muchos estados del país.

Mientras que el 26 de abril, una afortunada familia en Kentucky ganó cerca de $168 millones. Linda Grizzle y su hijo, Shannon Farthing, ambos de Georgetown, se repartieron el premio.

“Va a ser un buen Día de la Madre”, dijo Grizzle. “Esto va a pagar mis deudas”.

Grizzle contó a la Lotería que llamó a su hijo cuando pensó que tenía el boleto ganador. Dijo que él se apresuró a volver a casa y que regresaron a Clark's Pump N Shop para mostrar el boleto al vendedor.

“Nunca lo hubiera imaginado; todavía no me lo creo”, bromeó.

Otros botes grandes se registraron a lo largo del año con valores que variaron por encima de los $150 millones en distintas fechas, aunque sin alcanzarse el jackpot en algunos de esos sorteos.

Mega Millions logra un récord en Georgia

En Mega Millions, la historia más destacada del año ocurrió el 14 de noviembre, cuando un solo boleto vendido en Newnan, Georgia, acertó todos los números y se llevó un premio estimado en $980 millones, el mayor monto jamás entregado en la historia de la lotería en ese estado.

Ese sorteo significó un récord local y una de las mayores cifras de la temporada, con una suma en efectivo estimada en $452.2 millones antes de impuestos.

Los números ganadores del sorteo de Mega Millions del viernes 14 de noviembre fueron: 1-8-11-12-57 y el Mega Ball fue el 7.

“Georgia es uno de los miembros fundadores de Mega Millions, y este es el mayor premio mayor de Mega Millions jamás ganado en el estado, y el primero desde noviembre de 2016”, dijo el sorteo en un comunicado.

La lotería no dio a conocer la identidad del ganador, pero contó que el boleto fue vendido en un supermercado de Publix.

Otros botes de Mega Millions ganados en 2025 fueron:

• 348 millones de dólares: 27 de junio, Virginia.

• 112 millones de dólares: 18 de abril, Ohio.

• 344 millones de dólares: 25 de marzo, Illinois.

• 113 millones de dólares: 17 de enero, Arizona.

