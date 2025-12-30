Sanciones Gobierno de Trump impone sanciones a personas y empresas de Venezuela e Irán por comercio de drones y misiles Las violaciones de las sanciones estadounidenses pueden dar lugar a la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras, anunció el Departamento del Tesoro.

El gobierno de Estados Unidos sancionó este martes a diez personas y empresas de Irán y Venezuela por supuestamente contribuir al comercio de drones y al programa de misiles de Teherán.

El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que las medidas están destinadas a apoyar las sanciones que Naciones Unidas reimpuso a Irán por su programa nuclear, ejerciendo más presión sobre la República Islámica. Teherán insiste en que su programa atómico es pacífico.

Incluidos en las sanciones del martes están una empresa venezolana y su presidente, acusados de comprar drones; tres iraníes relacionados con esfuerzos para adquirir químicos utilizados para misiles balísticos; y un grupo de personas y empresas con sede en Irán vinculadas a Rayan Fan Group, una empresa holding previamente sancionada por Estados Unidos.

La campaña incluyó ataques liderados por Estados Unidos en tres instalaciones críticas de enriquecimiento iraní este verano, después de una semana de conflicto abierto entre Israel e Irán, provocado por una repentina oleada de ataques de Israel contra la estructura nuclear y militar de Irán.

Las sanciones fueron impuestas pocos días después de que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijera en una entrevista publicada el sábado que Estados Unidos, Israel y Europa estaban librando una “guerra total” contra su país.

“En mi opinión, estamos en guerra total con Estados Unidos, Israel y Europa. Quieren doblegar a nuestro país”, declaró Pezeshkian al sitio web oficial del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, seis meses después de que Israel y Estados Unidos lanzaran ataques contra Irán.

Además, EEUU mantiene un cerco económico y militar contra Venezuela incluyen despliegues de soldados y buques de guerra, sanciones al petróleo venezolano y acciones encubiertas autorizadas por Trump dentro del país.

Las fuerzas estadounidenses también llevan a cabo desde septiembre numerosos ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico Oriental, que han dejado más de un centenar de muertos y un ataque adicional a una “gran instalación” desde donde salían las lanchas.

¿Qué implican las sanciones que implementó el Tesoro contra varias personas de Venezuela e Irán?

Como resultado de la medida anunciada, “todos los bienes y derechos sobre bienes de las personas designadas o bloqueadas que se encuentren en EEUU o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro”, dice un comunicado del departamento.

Además, también quedan bloqueadas todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individual o conjuntamente, en un 50 % o más de una o varias personas bloqueadas.

“A menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o estén exentas, las regulaciones de la OFAC prohíben generalmente todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de (o en tránsito por) EEUU que impliquen cualquier propiedad o interés en propiedades de personas bloqueadas”, dice el comunicado.

Las violaciones de las sanciones estadounidenses pueden dar lugar a la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras, señaló el departamento.

Más acciones de EEUU contra el programa nuclear de Irán

Esta semana, Trump advirtió a Irán que Estados Unidos podría llevar a cabo más ataques militares si intenta reconstituir su programa nuclear. Trump mantuvo conversaciones el lunes con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Florida.

“El Tesoro está responsabilizando a Irán y Venezuela por su proliferación agresiva e imprudente de armas mortales en todo el mundo”, dijo John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera en un comunicado.

“Continuaremos tomando medidas rápidas para privar a aquellos que permiten el acceso del complejo militar-industrial de Irán al sistema financiero de Estados Unidos”.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, expresó que Irán sigue violando las restricciones de la ONU.

“La continua provisión de armas convencionales de Irán a Caracas es una amenaza para los intereses de Estados Unidos en nuestra región”, señaló.

