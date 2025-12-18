Estados Unidos de América

Declaran culpable a la jueza de Wisconsin acusada de ayudar a un inmigrante a evadir a agentes de ICE

En abril, los fiscales federales acusaron a la jueza del circuito del condado de Milwaukee, Hannah Dugan, de obstrucción, un delito grave, y de ocultar a una persona para impedir su detención, un delito menor.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Jueza falla a favor de las visitas de congresistas a centros de ICE sin aviso previo: Te explicamos

Un jurado declaró culpable este jueves a una jueza de Wisconsin acusada de ayudar a un inmigrante mexicano a eludir a las autoridades federales, lo que supone una victoria para el presidente Donald Trump, que continúa con su amplia campaña de represión de la inmigración en todo el país.

Más sobre Estados Unidos de América

Hallan muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown: era un estudiante portugués de 48 años
2 mins

Hallan muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown: era un estudiante portugués de 48 años

Estados Unidos
Qué implica que Trump reclasifique la marihuana como una droga "menos peligrosa"
3 mins

Qué implica que Trump reclasifique la marihuana como una droga "menos peligrosa"

Estados Unidos
Como sus campos de golf y hoteles: añaden el nombre de Trump al renombrado Kennedy Center de Washington DC
2 mins

Como sus campos de golf y hoteles: añaden el nombre de Trump al renombrado Kennedy Center de Washington DC

Estados Unidos
Estados Unidos mata a otras cuatro personas en nuevo ataque a supuesta "narcolancha"
3 mins

Estados Unidos mata a otras cuatro personas en nuevo ataque a supuesta "narcolancha"

Estados Unidos
Los Premios Oscar abandonarán la TV tradicional y comenzarán a trasmitirse en YouTube en 2029, en un cambio sísmico en la industria
3 mins

Los Premios Oscar abandonarán la TV tradicional y comenzarán a trasmitirse en YouTube en 2029, en un cambio sísmico en la industria

Estados Unidos
Las tormentosas últimas horas de Nick Reiner antes del homicidio de sus padres
4 mins

Las tormentosas últimas horas de Nick Reiner antes del homicidio de sus padres

Estados Unidos
Fiscalía de Los Ángeles acusa a Nick Reiner, el hijo del cineasta Rob Reiner, de dos cargos por el asesinato de sus padres
2 mins

Fiscalía de Los Ángeles acusa a Nick Reiner, el hijo del cineasta Rob Reiner, de dos cargos por el asesinato de sus padres

Estados Unidos
Quiénes son elegibles y hasta cuándo aplicar al acuerdo de compensación de AT&T por el que puedes recibir hasta $7,500
2 mins

Quiénes son elegibles y hasta cuándo aplicar al acuerdo de compensación de AT&T por el que puedes recibir hasta $7,500

Estados Unidos
El impactante caso del hombre que disparó a dos adolescentes que presuntamente robaban paquetes de su porche
2 mins

El impactante caso del hombre que disparó a dos adolescentes que presuntamente robaban paquetes de su porche

Estados Unidos
Google Play pagará $700 millones en acuerdo tras demanda: quién es elegible, cuánto puedes recibir y cómo cobrar la compensación
3 mins

Google Play pagará $700 millones en acuerdo tras demanda: quién es elegible, cuánto puedes recibir y cómo cobrar la compensación

Estados Unidos

En abril, los fiscales federales acusaron a la jueza del circuito del condado de Milwaukee Hannah Dugan de obstrucción, un delito grave, y de ocultar a una persona para impedir su detención, un delito menor.

PUBLICIDAD

El jurado la absolvió del cargo de ocultación, pero aún se enfrenta a hasta cinco años de prisión por el cargo de obstrucción.

El jurado emitió el veredicto tras deliberar durante seis horas.

En breve más información.

Relacionados:
Estados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX