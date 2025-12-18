Estados Unidos de América Declaran culpable a la jueza de Wisconsin acusada de ayudar a un inmigrante a evadir a agentes de ICE En abril, los fiscales federales acusaron a la jueza del circuito del condado de Milwaukee, Hannah Dugan, de obstrucción, un delito grave, y de ocultar a una persona para impedir su detención, un delito menor.

Un jurado declaró culpable este jueves a una jueza de Wisconsin acusada de ayudar a un inmigrante mexicano a eludir a las autoridades federales, lo que supone una victoria para el presidente Donald Trump, que continúa con su amplia campaña de represión de la inmigración en todo el país.

En abril, los fiscales federales acusaron a la jueza del circuito del condado de Milwaukee Hannah Dugan de obstrucción, un delito grave, y de ocultar a una persona para impedir su detención, un delito menor.

El jurado la absolvió del cargo de ocultación, pero aún se enfrenta a hasta cinco años de prisión por el cargo de obstrucción.

El jurado emitió el veredicto tras deliberar durante seis horas.