Casa Blanca ¿Gobierno de Trump cambió su política migratoria sobre operativos? Esto respondió la Casa Blanca Este lunes Karoline Leavitt, secretaria prensa de la Casa Blanca encabeza una rueda de prensa.

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Este lunes 30 de marzo de 2026, Karoline Leavitt, secretaria Prensa de la Casa Blanca ofreció una conferencia a medios de comunicación donde habló sobre la inmigración y la guerra en Irán.

Durante el mensaje, aseguró que más de 11 mil objetivos han sido atacados en Irán desde el inicio de la operación Furia Épica.

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"Nuestras fuerzas armadas siguen destruyendo la base industrial de defensa de Irán: hasta la fecha, casi el 70 % de sus instalaciones de producción de misiles, drones y buques, así como sus astilleros, han resultado dañadas o destruidas, lo que reduce considerablemente su capacidad para suponer una amenaza futura en la región", dijo Leavitt.

¿Gobierno de Trump cambió política contra inmigrantes?

Al ser cuestionada sobre si la política migratoria del presidente Donald Trump, Leavitt fue clara y directa.

Señaló que la política migratoria en la administración de Trump no había cambiado e incluso puso como ejemplo el caso de la cobertura que se le dio en medios al caso de un inmigrante.

Mostró un documento que exponía lo que calificó como una falta de cobertura del asesinato de Sheridan Gorman, de 18 años, por el inmigrante indocumentado, José Medina-Medina.

"Es indignante la falta de cobertura mediática sobre la vida de esta joven y la forma en que esta se vio trágicamente truncada", sentenció Leavitt.

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