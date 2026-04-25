Trump publica mensaje tras incidente en la Cena de Corresponsales: 'Una noche memorable en Washington'
El presidente Donald Trump señaló que el tirador que irrumpió el sábado en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca fue detenido por el Servicio Secreto
El presidente Donald Trump mandó un mensaje luego del incidente registrado el sábado 25 de abril de 2026 en el Washington Hilton ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, cuando agentes del Servicio Secreto evacuaron al mandatario después de que se escucharan disparos en el recinto.
A través de Truth Social, el presidente emitió un mensaje en el que señaló que las fuerzas estadounidenses actuaron con rapidez y valentía, lo que permitió que el tirador fuera detenido.
Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido y he recomendado que "el espectáculo continúe"Donald Trump, presidente de EEUU, tras el incidente en la Cena de Corresponsales
El mandatario insisitió en el que el evento se reanudara, sin embargo señaló que seguirá las instrucciones de las autoridades. Minutos después, se confirmó la cancelación del evento.
Esta fue la primera vez que Donald Trump encabezaba la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.
Tras el incidente, Trump dará un mensaje.
¿Qué sucedio en la Cena de Corresponsales de Donald Trump?
Habían transcurrido unos minutos del inicio de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca cuando agentes del Servicio Secreto se acercaron a la mesa del presidente Trump para avisarle que tanto él como su esposa debían ser evacuados.
La razón no estuvo clara al principio. Algunos de los presentes señalaron que habían escuchado algunas detonaciones, lo que provocó que los presentes se resguardaran, algunos debajo de las mesas.
Se escucharon unos disparos, en cuestión de unos instantes nos metimos abajo de la mesa, nos matuvimos solamente unos instantes ahí... vimos a gente del Servicio Secreto persiguiendo personas; vimos al presidente Donald Trump saliendo de ese presidium, al vicepresidente Vance, y a todos".
En el interior del saló del Washington Hilton se escucharon al menos cinco detonaciones que provenían del vestíbulo, en donde más tarde se reportó que una persona armada intento ingresar al salón.
En imágenes que darán la vuelta al mundo, se puede ver el momento en que agentes del Servicio Secreto encapsulan al presidente y lo retiran de inmediato del salón.
Al mismo tiempo, oficiales armados gritan a los presentes: "¡Abajo! ¡Quédense abajo!".
El sospechoso del intento de atentado fue puesto bajo custodia federal.