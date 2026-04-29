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El hombre acusado de intentar matar a Trump se tomó una selfi momentos antes del ataque

Cole Allen, de 31 años, fue detenido cuando pasó corriendo por una barricada de seguridad cerca del salón de baile, lo que ocasionó un intercambio de disparos por parte de los agentes del Servicio Secreto.

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Por:N+ Univision
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Video De un videojuego a críticas políticas: Investigan más información sobre Cole Allen, acusado de intentar asesinar a Trump

Este miércoles 29 de abril, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ( DOJ) dio a conocer una nueva foto, del hombre acusado de intentar matar al presidente Donald Trump en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

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Esta foto se da minutos antes del ataque y se le puede ver a Cole Allen, que estaba equipado con municiones, una funda de arma al hombro y un cuchillo enfundado.

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Además de que portaba pantalones negros, camisa negra, reloj negro y una corbata roja en la habitación del Washington Hilton.

Revelan foto del hombre acusado de intentar matar a Trump, momentos del ataque
Revelan foto del hombre acusado de intentar matar a Trump, momentos del ataque
Imagen Departamento de Justicia de Estados Unidos
Video “Mi corazón va con sus papás y familiares”: Vecinos de Cole Allen en California reaccionan tras ataque contra Trump

Cole Allen, de 31 años, fue detenido cuando pasó corriendo por una barricada de seguridad cerca del salón de baile, lo que ocasionó un intercambio de disparos por parte de los agentes del Servicio Secreto.

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