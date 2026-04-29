Noticias El hombre acusado de intentar matar a Trump se tomó una selfi momentos antes del ataque Cole Allen, de 31 años, fue detenido cuando pasó corriendo por una barricada de seguridad cerca del salón de baile, lo que ocasionó un intercambio de disparos por parte de los agentes del Servicio Secreto.

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Este miércoles 29 de abril, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ( DOJ) dio a conocer una nueva foto, del hombre acusado de intentar matar al presidente Donald Trump en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Esta foto se da minutos antes del ataque y se le puede ver a Cole Allen, que estaba equipado con municiones, una funda de arma al hombro y un cuchillo enfundado.

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Además de que portaba pantalones negros, camisa negra, reloj negro y una corbata roja en la habitación del Washington Hilton.

Revelan foto del hombre acusado de intentar matar a Trump, momentos del ataque Imagen Departamento de Justicia de Estados Unidos

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