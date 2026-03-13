Inmigración

¿Si soy inmigrante indocumentado tengo que registrarme al Ejército para la guerra en Irán?

Tras el inicio de la "Operación Furia Épica", hay incertidumbre sobre el futuro de los jóvenes inmigrantes y su papel en el ejército de Estados Unidos.

Con la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, una pregunta comienza a tomar fuerza: ¿Si so y inmigrante indocumentado, me pueden obligar a ir a la guerra en Irán?

Tras los ataques del 28 de febrero y el inicio de la " Operación Furia Épica", la incertidumbre sobre el futuro de los jóvenes inmigrantes con documentos y sin ciudanía (indocumentados) es creciente. En N+ Univision te explicamos lo que dice la ley sobre enlistarse en el Ejército.

Pensar que solo los ciudadanos estadounidenses deben registrarse para un posible reclutamiento no es acertado. Y es que la ley dice esto: casi todos los hombres entre 18 y 25 años que residen en Estados Unidos deben inscribirse en el Servicio Selectivo.

Inmigración

Esto incluye a:

  • Residentes Permanentes (quienes tienen "Green Card").
  • Refugiados y asilados.
  • Beneficiarios de DACA.
  • Inmigrantes indocumentados.

Aunque también es importante señalar que registrarse no es lo mismo que enlistarse. Es únicamente poner tu nombre en una lista de "elegibles" en caso de una emergencia nacional que a pesar de la guerra en Irán aún no ocurre.

¿Qué dice el gobierno de Trump sobre un reclutamiento por guerra en Irán?

La tensión aumentó tras las recientes declaraciones de Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca. En entrevista el pasado 8, y luego en conferencia de prensa el 10 de marzo. Leavitt no descartó el reclutamiento de forma definitiva.

Aunque afirmó que el servicio obligatorio "no es el plan actual", subrayó que el presidente mantiene "todas las opciones sobre la mesa" para garantizar la victoria en el conflicto con Irán.

¿Qué pasa si soy inmigrante y no me registro?

Si eres inmigrante y no te registras en el Servicio Selectivo antes de cumplir los 26 años, las consecuencias pueden ser a largo plazo.

Y es que el Servicio de Inmigración (USCIS) considera que no registrarse muestra una falta de "buen carácter moral", lo que puede causar que te nieguen la naturalización.

Es decir, no hacerlo puede traer una pérdida de beneficios, lo que se traduce en que no podrás acceder a ciertos trabajos federales ni a becas estudiantiles del gobierno.

