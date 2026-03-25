ÚLTIMA HORA Casa Blanca Mensaje de Karoline Leavitt este miércoles: ¿Qué dijo la secretaria prensa de la Casa Blanca? Esto es lo que dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca.

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Karoline Leavitt, secretaria Prensa Casa Blanca, ofrece una conferencia de prensa este miércoles 25 de marzo de 2026.

Anunció que el presidente Donald Trump se reunirá con el presidente de China, Xi Jinping, el 14 y 15 de mayo de 2026.

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En su reunión con medios señaló que a tres semanas de la operación, la ofensiva ha sido un éxito, además que sus fuerzas armadas han caído en un 90 por ciento, aunque podría tardar entre 5 y 6 semanas alcanzar sus objetivos con la operación Furia Épica.

Dijo que el presidente Trump está dispuesto a hablar y que el régimen iraní han estado en conversaciones desde hace tres días.

Detalló que aunque el presidente Trump busca la paz, si Irán no acepta los términos y no acepta su derrota, se podría desatar el infierno.

En la conferencia culpó a los demócratas de provocar el caos en los aeropuertos.

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