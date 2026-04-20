Casa Blanca Lori Chavez-DeRemer dejará su cargo en la Secretaría de Trabajo, informó La Casa Blanca La salida ocurre tras meses de investigaciones internas por presuntas irregularidades en su gestión dentro del Departamento de Trabajo.

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La secretaria de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, ha sido apartada del gabinete del presidente Donald Trump, anunció la administración el lunes, tras una serie de presuntos abusos de poder en su cargo, entre ellos tener una aventura con un subordinado y beber alcohol en el trabajo.

Chavez-DeRemer es la tercera miembro del gabinete de Trump en dejar su cargo después de que Trump despidiera a su controvertida secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en marzo y destituyera a la fiscal general Pam Bondi a principios de este mes.

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A diferencia de otras recientes dimisiones en el Gabinete, la salida de Chavez-DeRemer fue anunciada por un asesor de la Casa Blanca, no por el presidente en su cuenta de redes sociales.

“La secretaria de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, dejará la Administración para ocupar un puesto en el sector privado”, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Steven Cheung, en un comunicado.

“Ha realizado una labor excepcional protegiendo a los trabajadores estadounidenses, promoviendo prácticas laborales justas y ayudando a los estadounidenses a adquirir nuevas habilidades para mejorar sus vidas”, agregó.

Dijo que Keith Sonderling, el actual subsecretario de Trabajo, asumiría el cargo de secretario de Trabajo interino en su lugar.

La salida de Chavez-DeRamer se produce tras los informes que comenzaron a circular en enero sobre que estaba siendo investigada.

Un reportaje del New York Times publicado el miércoles pasado reveló que el inspector general del Departamento de Trabajo estaba revisando material que mostraba que Chavez-DeRemer, sus principales asesores y miembros de su familia enviaban habitualmente mensajes y peticiones personales a jóvenes empleados.

Según el periódico, el esposo y el padre de Chavez-DeRemer intercambiaron mensajes de texto con jóvenes empleadas. Algunas de las empleadas recibieron instrucciones de la secretaria y su exjefa de gabinete adjunta para que prestaran atención a su familia, según informaron al Times personas familiarizadas con la investigación.

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Esos mensajes salieron a la luz como parte de una investigación más amplia sobre el liderazgo de Chavez-DeRamer, que comenzó después de que el New York Post informara en enero que una denuncia presentada ante el inspector general del Departamento de Trabajo acusaba a Chávez-DeRemer de mantener una relación con una subordinada.

También se enfrentó a acusaciones de que bebía alcohol en el trabajo y de que encargaba a sus ayudantes la planificación de viajes oficiales principalmente por motivos personales.

Tanto la Casa Blanca como el Departamento de Trabajo afirmaron inicialmente que las denuncias de irregularidades carecían de fundamento. Sin embargo, las negaciones oficiales se volvieron menos contundentes a medida que surgían más acusaciones, y la posible destitución de Chávez-DeRemer se convirtió en una incógnita en Washington.

Según informó el New York Times, al menos cuatro funcionarios del Departamento de Trabajo ya han sido destituidos de sus cargos a medida que avanzaba la investigación, entre ellos el exjefe de gabinete y el subjefe de gabinete de Chavez-DeRemer, así como un miembro de su equipo de seguridad, con quien se la acusaba de tener una relación extramarital.

Confirmada en el gabinete de Trump con una votación de 67 a 32 en marzo de 2025, Chavez-DeRemer es una exlegisladora republicana de la Cámara de Representantes que representó un distrito electoral indeciso en Oregon. Gozó de un apoyo inusual por parte de los sindicatos como republicana, pero perdió la reelección en noviembre de 2024.

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Aparte de las denuncias de irregularidades en los últimos meses, Chavez-DeRemer había sido una de las personas elegidas por Trump para formar parte de su gabinete con un perfil más bajo, pero tomó medidas clave para impulsar la agenda desreguladora de la administración durante su mandato.

Por ejemplo, el año pasado el Departamento de Trabajo intentó reescribir o derogar más de 60 regulaciones laborales que consideraba obsoletas. Entre las medidas de derogación se incluían los requisitos de salario mínimo para los trabajadores de atención médica domiciliaria y las personas con discapacidad, así como las normas que regulaban la exposición a sustancias nocivas y los procedimientos de seguridad en las minas. Esta iniciativa fue condenada por líderes sindicales y expertos en seguridad laboral.

Los cambios propuestos también incluían la eliminación del requisito de que los empleadores proporcionaran iluminación adecuada en las obras de construcción y cinturones de seguridad para los trabajadores agrícolas en la mayoría de los medios de transporte proporcionados por el empleador .

Durante el mandato de Chavez-DeRemer, la administración Trump canceló millones de dólares en subvenciones internacionales que una división del Departamento de Trabajo administraba para combatir el trabajo infantil y el trabajo esclavo en todo el mundo , poniendo fin a su labor que había ayudado a reducir el número de niños trabajadores en todo el mundo en 78 millones durante las últimas dos décadas.

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El Departamento de Trabajo tiene un amplio mandato en lo que respecta a la fuerza laboral estadounidense, que incluye informar sobre la tasa de desempleo en Estados Unidos, regular las normas de salud y seguridad en el lugar de trabajo, investigar las disputas sobre el salario mínimo, el trabajo infantil y el pago de horas extras, y aplicar las leyes sobre organización sindical y despidos ilegales.