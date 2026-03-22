Casa Blanca Reinstalan estatua de Cristóbal Colón cerca de la Casa Blanca y reaviva polémica histórica A casi seis años de su derribo tras el asesinato de George Floyd, una estatua de Cristóbal Colón reapareció en la Casa Blanca como símbolo político impulsado por Donald Trump.

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Una estatua de Cristóbal Colón fue reinstalada en el campus de la Casa Blanca, a casi seis años de que un monumento del explorador fuera derribado en medio de las manifestaciones por justicia racial por el asesinato de George Floyd.

La Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Italoamericanas (COPOMIAO) y la Italian American Organizations United encabezaron la iniciativa y apuntaron que forma parte del proyecto "America250" del presidente Donald Trump para celebrar la cultura italoamericana y el 250 aniversario de Estados Unidos.

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La escultura fue instalada este domingo detrás de una valla en el lado norte del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, adyacente a la Casa Blanca. Es un punto frente a la avenida Pensilvania en Washington, junto al ala oeste de la Casa Blanca.

El New York Times apuntó que se trata de una estrategia para presentar a Colón como "un héroe", luego de que se derribaran varias estatuas del personaje en varias partes del país.

"En esta Casa Blanca, Cristóbal Colón es un héroe, y el presidente Trump se asegurará de que sea honrado como tal durante generaciones", dijo Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado citado por NYT.

Los manifestantes que tumbaron la efigie el 4 de julio de 2020 y lanzaron los restos al Iner Harbor. Algunas piezas fueron recuperadas un artista de Maryland las usó como guía para la nueva figura, apuntó NYT.

Tras la destrucción del monumento, Tilghman Hemsley, pescador y escultor local, organizó su recuperación con un equipo de buzos, y su hijo creó una réplica con escaneos, financiada con 30 mil dólares del Fondo Nacional para las Humanidades.

Críticos rechazan homenajear a Colón por su papel en la esclavitud y la violencia contra pueblos indígenas, mientras que grupos italoestadounidenses defienden sus monumentos como símbolo de identidad y orgullo frente a la discriminación histórica, señaló el NYT.

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¿Cómo es la estatua?

La réplica de 4 metros de altura y una tonelada de peso se construyó, en parte, con fragmentos de la estatua destrozada que se recuperaron del puerto de Baltimore, afirmó Basil Russo, dirigente de la COPOMIAO.

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"Las autoridades de Baltimore se negaron a instalar la nueva estatua en público, lo que llevó a Russo a iniciar correspondencia con la administración Trump", se indicó en un boletín.

La conferencia señaló que las estatuas de Colón han sido durante mucho tiempo símbolos de orgullo e identidad cultural para más de 18 millones de estadounidenses de ascendencia italiana.

"Durante más de un siglo, el legado de Colón ayudó a los inmigrantes italianos a superar los prejuicios y las dificultades, sirviendo como fuente de unidad y pertenencia mientras construían nuevas vidas en este país", agregó.

"El Día de Colón surgió tras el linchamiento de Nueva Orleans de 1891, cuando 11 inmigrantes italianos fueron asesinados por una turba de miles de personas, un evento que impulsó un esfuerzo nacional para promover la aceptación y la asimilación de los italoamericanos. Esta historia sigue siendo fundamental para entender por qué estos monumentos son importantes", añadió.

La conferencia destacó que ha logrado fallos unánimes en Pensilvania para evitar el retiro de una estatua de Colón en Pittsburgh y restablecer el Día de Colón en Filadelfia, además de impedir el desmantelamiento de otro monumento en esa ciudad.