Donald Trump Abogados de Trump están en conversaciones con el IRS para resolver la demanda de 10 mil millones de dólares del presidente El mandatario republicano ha dicho que cualquier indemnización que reciba por el gobierno federal la donará a organizaciones benéficas o a la Casa Blanca

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Abogados del presidente Donald Trump están en conversaciones con el IRS (Internal Revenue Service) tras la demanda de 10 mil millones de dólares que puso el mandatario estadounidense por la filtración de su información fiscal a los medios de comunicación en los años 2018 y 2020.

En los primeros meses del año 2026, el presidente Donald Trump alegó en su demanda que la filtración de esta información le causó vergüenza pública, daños a su reputación empresarial, al igual que a su posición como presidente de los Estados Unidos.

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Trump solicitó a un juez que suspenda el caso durante 90 días

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El mandatario federal estadounidense presentó el viernes 17 de abril un documento donde le pide a un juez que suspenda el caso durante 90 días, con el fin de que la prórroga fomente la economía procesal y permita que ambas partes puedan explorar diferentes vías para la resolución del problema de manera eficiente.

Un portavoz del equipo de Trump señaló que el IRS permitió que un empleado de la agencia filtrara información privada sobre el presidente y su familia a los medios de comunicación.

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¿Qué dice la información filtrada?



De acuerdo con la información de la Agencia de Noticias AP, aunque los medios de comunicación no fueron identificados en los documentos de la acusación, estos coinciden con artículos sobre las declaraciones de impuestos de Trump d el The New York Times. Estos señalan que el mandatario republicano declaró 750 dólares de impuestos federales sobre la renta en el primer año de su primer mandato y que con los siguientes años no pagó nada, debido a supuestas “pérdidas colosales”.

Según los expertos en impuestos y ética del The Washington Post, la demanda tiene muchos temas legales y de ética, al igual que mucha conveniencia en que el presidente republicano emprenda un litigio tan agresivo contra su mismo gobierno. Trump ha dicho que cualquier indemnización que reciba por el gobierno federal la donará a organizaciones benéficas o a la Casa Blanca.