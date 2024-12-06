Qué pistas hay hasta ahora del escurridizo asesino de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare

Video Balas con mensajes y amenazas previas: los detalles del asesinato del CEO de UnitedHealthcare

La Policía de Nueva York continúa la búsqueda del sospechoso de asesinar a Brian Thompson, el director ejecutivo de la empresa aseguradora UnitedHealthcare.

Su violenta muerte el miércoles a manos de un hombre armado, que le disparó por la espalda cuando caminaba solo junto a un hotel, quedó grabada por las cámaras de seguridad de la zona y mantiene en vilo a la ciudad de Nueva York.

Por tercer día consecutivo, los agentes tratan de dar con este misterioso hombre que sigue prófugo y que fue visto por última vez en bicicleta rumbo a Central Park.

Las autoridades han difundido varias imágenes del presunto agresor con la esperanza de que la ciudadanía pueda aportar pistas sobre su identidad o sobre su paradero.

Esto es lo que se sabe del sospechoso de asesinar a Brian Thompson, un día después del crimen perpetrado contra el líder de una de las empresas aseguradoras más importantes de Estados Unidos.

Las nuevas pistas sobre el sospechoso de matar a Brian Thompson

La policía dio a conocer pequeños nuevos indicios que están investigando ante la creencia de que podrían ayudar a encontrar al sospechoso.

Apenas unos minutos antes del tiroteo, el sospechoso fue visto en un video de vigilancia comprando agua y una barrita de proteína en un café cercano.

Tanto la botella como el envoltorio fueron encontrados más tarde en un cubo de basura cerca del lugar del crimen y enviadas al médico forense para realizar pruebas.

Según un funcionario de la policía citado por el diario The New York Times, en la botella se encontró una huella dactilar que se cree es del tirador, pero está demasiado contaminada como para ser útil.

Las pesquisas llevaron a los investigadores este jueves a al menos dos hostales en el Upper West Side de Manhattan, tras recibir información de que podría haberse alojado en uno.

El presunto asesino habría utilizado una identificación falsa de Nueva Jersey el 30 de noviembre para reservar una habitación en el hostal donde se quedó antes del asesinato.

De acuerdo con fuentes de CNN, el hombre habría viajado desde Atlanta hasta Nueva York en buses de Greyhound.

Las fotos del sospechoso del asesinato de Brian Thompson

Este jueves, la policía publicó la primera imagen en la que se ve a una 'persona de interés' sin máscara. Su cabeza está cubierta por la capucha y en algunos momentos aparece sonriente.

Imagen NYPD



Las fotos están tomadas de los videos de cámaras de seguridad en el vestíbulo del hostal HI New York City. Según CNN, el atacante se quedó en una habitación que compartió con otros dos hombres.

La grabación habría tenido lugar luego de que se retirara la máscara para conversar con una recepcionista del hotel, según los reportes.

La policía compartió estas imágenes e indicó que se trata de “una persona buscada para ser interrogada en relación con el homicidio”, por lo que solicita ayuda de la ciudadanía y ofrece una recompensa de $10,000.

La policía estima que el atacante estuvo en Nueva York durante unos 10 días antes del asesinato, por lo que se encuentra elaborando una línea de tiempo sobre los distintos lugares en los que habría estado para investigar estos escenarios o entrevistar a posibles testigos.

Tres palabras en las balas y más pistas sobre el atacante de Thompson

En este segundo día de investigación policial, también se ha conocido que las balas que el agresor utilizó para matar a Thompson tenían escritas varias palabras con marcador permanente.

En ellas se leen los términos "negar", "defender" y "deponer" ( deny, defend, depose), que podrían hacer referencia a una frase comúnmente utilizada para describir las tácticas de las aseguradoras para evitar pagar las reclamaciones.

También son similares a “demorar, negar, defender”, la forma en que algunos abogados describen cómo las aseguradoras niegan servicios y pagos; y también el título de un libro de 2010 que fue muy crítico con esta la industria.

La policía, sin embargo, no ha ofrecido detalles aún sobre su interpretación de estas palabras y si podrían ofrecer información sobre el móvil del crimen.

En el momento del asesinato, el agresor llevaba una máscara negra, zapatillas blancas y negras, una mochila gris y un abrigo, que cubría con la capucha su cabeza y parte de su rostro.

Llegó al exterior del hotel unos cinco minutos antes que Thompson, esperó cerca del edificio e ignoró al resto de transeúntes antes de acercarse al empresario por detrás.

En las imágenes, se ve cómo el arma del atacante dejó de funcionar una vez que comenzó a disparar. Sin embargo, lo solucionó rápidamente y siguió disparando, por lo que las autoridades dijeron que parece una persona “competente en el uso de armas de fuego”. Además, creen que el arma podría contar con un silenciador.

Tras el crimen, el atacante corrió hacia un callejón cerca del hotel y luego se subió a una bicicleta eléctrica y se fue hasta Central Park.

Desde que se dio a conocer el asesinato, la policía de Nueva York está recibiendo un número cada vez mayor de pistas que llegan a través de una línea telefónica directa. Muchos de los datos recibidos acabaron en nada, como el aviso de un pasajero que afirmó haber visto al sospechoso en un tren de Long Island Rail Road el miércoles por la noche. La policía registró el tren, pero no encontró señales.

El portavoz del Departamento de Policía de Nueva York, Carlos Nieves, pidió a cualquier persona que tenga información que se comunique con el departamento "aunque parezca trivial".

"Le pedimos que llame a la línea de información, porque esa pequeña información podría ser la pieza faltante del rompecabezas que une todo", aseguró.

