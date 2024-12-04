Quién era Brian Thompson, el poderoso director ejecutivo de UnitedHealthcare asesinado a tiros frente a un hotel de Nueva York

Video Lo que se sabe del asesinato del director ejecutivo de United Healthcare frente a un hotel en Nueva York

La policía de Nueva York continuaba la búsqueda este miércoles del sospechoso del asesinato de Brian Thompson, el ejecutivo de la industria de la salud asesinado en la mañana de este miércoles afuera del Hotel Hilton Midtown.

El sospechoso se dio a la fuga y la policía ofrece una recompensa por información que ayude a detenerlo.

Thompson, de 50 años, se encontraba frente al hotel, a donde se dirigía para asistir a la junta de inversores que iba a celebrar su empresa.

En un video de cámaras de seguridad difundido por el diario The New York Times, se ve cómo Thompson camina solo vestido con un traje azul, cuando un hombre que viste una sudadera negra cubriendo su cabeza con la capucha y parte de su rostro se le acerca por la espalda y le apunta con un arma.

La persona disparó varias veces contra Thompson, quien se tambalea y logra girarse hacia su agresor. Finalmente, cae al suelo antes de que el pistolero huya.

Thompson fue llevado al Hospital Mount Sinai, donde fue declarado muerto, según el Departamento de Policía de Nueva York. El empresario "tenía heridas de bala en el pecho y la pierna", indicaron fuentes policiales.

El ejecutivo, de 50 años de edad, vivía en Minneapolis con su esposa, Paulette R. Thompson y dos hijos menores. La mujer dijo a NBC News que su esposo había recibido amenazas.

"Había habido algunas amenazas", dijo Paulette Thompson. "Básicamente, no sé, ¿falta de cobertura? No conozco los detalles. Solo sé que dijo que había algunas personas que lo habían estado amenazando", agregó.

Al momento de su asesinato, Thompson, quien era un egresado de la Universidad de Iowa con un título en contabilidad y otro en administración de empresas, se desempeñaba como el director ejecutivo de UnitedHealthcare, la división de beneficios de salud y principal filial de UnitedHealth Group.

La carrera de Brian Thompson

Thompson había ascendido al importante cargo en abril de 2021.

“Estamos profundamente entristecidos y conmocionados por el fallecimiento de nuestro querido amigo y colega Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare. Brian era un colega y amigo muy respetado por todos los que trabajaron con él", dijo la compañía en un comunicado.

UnitedHealthcare ocupa el quinto puesto en la lista Fortune 500, que recoge a las empresas con más ingresos en EEUU. Es la aseguradora de salud privada más grande del país y cubre a más de 49 millones de personas.

Antes de ser nombrado a la cabeza de UnitedHealthcare, Thompson ocupó varias posiciones ejecutivas en la empresa, incluyendo la dirección de los negocios de programas gubernamentales de UnitedHealthcare, como Medicare y Medicaid, según indica su perfil de LinkedIn.

Bajo su dirección, UnitedHealthcare enfrentó múltiples investigaciones gubernamentales relacionadas con la negativa sistemática de la aseguradora de pagar por operaciones y otros procedimientos y tratamientos de atención médica para sus asegurados.

Thompson también dirigía UnitedHealthcare cuando el sistema de facturación y pago de UnitedHealth Group, conocido como ChangeHealthcare fue objeto de un ciberataque que expuso la información privada y datos de salud de más de 100 millones personas.

Antes de unirse a UnitedHealth Group, Thompson trabajó casi siete años en la firma de contabilidad PricewaterhouseCoopers, una de las más importantes del mundo.

Tim Walz, el gobernador de Minnesota, donde UnitedHealthcare es uno de los principales empleadores, dijo en un comunicado que la muerte de Thompson es "una noticia horrible y una pérdida terrible para la comunidad empresarial y de atención médica en Minnesota"

