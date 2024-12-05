Asesinato de Brian Thompson: 3 palabras escritas en las balas y la esposa del CEO de UnitedHealthcare dijo que hubo amenazas

Video Lo que se sabe del asesinato del director ejecutivo de United Healthcare frente a un hotel en Nueva York

Mientras continúa la cacería humana en Nueva York para atrapar al asesino del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, la esposa del fallecido dijo en una entrevista que había estado recibiendo amenazas.

“Sí, hubo algunas amenazas... No conozco los detalles. Solo sé que dijo que había algunas personas que lo habían estado amenazando", dijo Paulette Thompson, a la cadena NBC. Luego indicó que creía que las amenazas tenían que ver con "¿falta de cobertura?", en presunta relación a UnitedHealthcare, una de las aseguradoras de salud más grandes del país que manejaba su esposo.

PUBLICIDAD

Pese a las amenazas, el ejecutivo no había hecho cambios en sus viajes, según Paulette Thompson. Tampoco viajaba con escoltas o con personal de seguridad.

"Realmente no puedo dar una respuesta reflexiva en este momento... Estoy tratando de consolar a mis hijos", continuó la esposa de Brian Thompson.

Ataque contra Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, fue "premeditado"

La Policía de Nueva York dijo que el ataque mortal contra Thompson frente a un hotel en Manhattan fue “planificado” y "premeditado".

Los investigadores están buscando pistas que puedan ayudarlos a identificar al atacante enmascarado que acechó y mató al líder de una de las compañías de seguros de salud más grandes de Estados Unidos.

El director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, de 50 años, murió en una emboscada este miércoles mientras caminaba hacia la conferencia anual de inversionistas de la compañía en un hotel Hilton en Midtown.

El asesinato, los minutos anteriores y posteriores, fueron capturados por múltiples cámaras de seguridad. Un video lo mostró acercándose a Thompson por detrás, apuntando su pistola y disparando varios tiros, mientras el ejecutivo moribundo caía al suelo.

La policía difundió imágenes del presunto agresor de Brian Thompson tomadas por las cámaras de seguridad de una cafetería a la que el sospechoso acudió minutos antes del suceso. Imagen New York City Police Department



Otras cámaras de seguridad capturaron las etapas iniciales de la fuga del atacante: se lo vio huyendo en bicicleta hacia Central Park, donde desapareció. La policía utilizó drones, helicópteros y perros en una intensa búsqueda, pero el paradero del asesino aún es desconocido.

Crimen de Brian Thompson: 3 palabras escritas en las balas

Foto sin fecha, suministrada por UnitedHealth Group, que muestra al CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson. Imagen (AP foto/UnitedHealth Group via AP)



La policía emitió varias imágenes de vigilancia del hombre, que vestía una chaqueta con capucha y una máscara que ocultaba la mayor parte de su rostro y no habría llamado la atención en un día gélido de invierno. Algunas de las fotos fueron tomadas en una cafetería Starbucks poco antes del tiroteo.

PUBLICIDAD

El departamento de policía ofreció una recompensa de hasta 10,000 dólares por información que condujera a un arresto y condena.

El atacante utilizó munición estampada con las palabras "negar", "defender" y "deponer" (“deny”,“defend”, “depose"), según indicaron fuentes a medios de comunicación. Las palabras en la munición pueden haber sido una referencia a las estrategias que utilizan las compañías de seguros para tratar de evitar pagar las reclamaciones.

Thompson, padre de dos hijos, había estado en la empresa desde 2004 y se desempeñó como director ejecutivo durante más de tres años.

UnitedHealthcare es el mayor proveedor de planes Medicare Advantage en EEUU y administra la cobertura de seguro médico para empleadores y programas de Medicaid financiados por el estado y el gobierno federal.