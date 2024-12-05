Brian Thompson: lo que se sabe del asesinato en plena calle del director ejecutivo de UnitedHealthcare que conmocionó a Nueva York

Video Lo que se sabe del asesinato del director ejecutivo de United Healthcare frente a un hotel en Nueva York

Nueva York continúa conmocionado tras el asesinato a tiros este miércoles en Manhattan y a plena luz del día de Brian Thompson, el director ejecutivo de UnitedHealthcare, una de las aseguradoras más grandes de Estados Unidos.

La policía, que continúa sin descanso la búsqueda del principal sospechoso del crimen con drones helicópteros y perros, describió el ataque como "selectivo" por parte del atacante, que esperaba a Thompson afuera de un hotel donde su compañía estaba celebrando una junta.

Tras disparar, el atacante huyó a pie hacia un callejón y fue visto por última vez en una bicicleta eléctrica en dirección a Central Park.

Aunque las autoridades dijeron que el ataque fue planeado, el motivo no está aún claro.

Esto es lo que se sabe hasta el momento del asesinato de Brian Thompson.

¿Cómo fue asesinado Brian Thompson?

La policía dijo que Thompson se dirigía a la junta anual de inversores de su compañía en el hotel New York Hilton Midtown alrededor de las 6:45 am, cuando una persona se acercó a él por detrás y le disparó varias veces.

El Departamento de Policía de Nueva York publicó esta imagen del sospechoso del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, frente a un hotel en Manhattan (New York City Police Department via AP) Imagen HOGP/AP



En un video de cámaras de seguridad, se ve cómo Thompson camina solo vestido con un traje azul, cuando un hombre se le acerca por la espalda y le apunta con un arma.

La persona dispara varias veces contra Thompson, quien se tambalea y logra girarse hacia su agresor. Finalmente, cae al suelo antes de que el atacante huya. Thompson estaba solo en ese momento y no tenía un equipo de seguridad, según subrayó la policía.

En otro video, se ve cómo el presunto agresor se encontraba en la zona unos 10 minutos antes del tiroteo, aparentemente esperando la llegada de Thompson.

Los agentes encontraron a la víctima en el suelo fuera del hotel con heridas de bala en la espalda y la pantorrilla derecha, según Joseph Kenny, el jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York. Fue declarado muerto en un hospital cercano a las 7:12 am.

La esposa de Brian Thompson dice que recibió amenazas

La esposa de Brian Thompson, Paulette Thompson, dijo a NBC News que su esposo aseguró que algunas personas lo habían estado amenazando recientemente. No tenía más detalles, pero sugirió que podrían haber tenido que ver con problemas con la cobertura del seguro proporcionado por la empresa liderada por su marido.

“No puedo dar una respuesta bien pensada en este momento. Acabo de enterarme de esto y estoy tratando de consolar a mis hijos”, dijo a la cadena, y agregó que su esposo no alteró ninguno de sus hábitos de viaje a pesar de las amenazas.

El jefe de policía de Maple Grove, Eric Werner, dijo, sin embargo, que su departamento no había recibido ningún informe de amenazas contra el ejecutivo.

Asesinato de Brian Thompson: ¿un mensaje en las balas?

En la escena del crimen los detectives recopilaron casquillos de bala y descubrieron en ellos las palabras "negar", "defender" y "deponer", de acuerdo con un reporte de ABC News que cita a fuentes policiales.

Los investigadores del Departamento de Policía de Nueva York estaban trabajando para determinar si esas palabras formaban algún tipo de mensaje del atacante o daban algún indicio sobre un posible motivo para ejecutar el crimen.

¿Qué se sabe sobre el principal sospechoso del asesinato de Brian Thompson?

Kenny dijo que el agresor era un hombre que llevaba una máscara negra, zapatillas blancas y negras y una mochila gris "muy distintiva". En las grabaciones de seguridad se le ve llevando una sudadera negra cubriendo su cabeza con la capucha y parte de su rostro.

Llegó al exterior del hotel unos cinco minutos antes que Thompson, esperó cerca del edificio e ignoró al resto de transeúntes antes de acercarse a Thompson por detrás. La comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch, dijo que el ataque fue "descarado y selectivo".

Después de que el agresor comenzó a disparar, el arma dejó de funcionar, pero lo solucionó rápidamente y siguió disparando, dijo Kenny.

“Al ver el video (de las cámaras de seguridad), parece que es competente en el uso de armas de fuego, ya que pudo solucionar los problemas con bastante rapidez”, dijo el funcionario de la policía, que también apuntó a la posibilidad de que hubera utilizado un arma con silenciador. El atacante corrió hacia un callejón cerca del hotel y luego se subió a una bicicleta eléctrica que tomó hasta Central Park.

Kenny dijo que la policía encontró un teléfono celular en el callejón, pero no estaba claro si pertenecía al agresor.

¿Quién era Brian Thompson, asesinado a tiros en Nueva York?

Thompson era el director ejecutivo de UnitedHealthcare, la división de seguros de la empresa matriz UnitedHealth Group Inc.

Llevaba trabajando dos décadas en la empresa con sede en Minnetonka, Minnesota, y dirigió su división de seguros desde 2021. Era uno de los ejecutivos mejor pagados de la empresa, con un paquete de compensación anual de $10,2 millones.

Thompson mantuvo un perfil bajo durante su carrera. El director ejecutivo de UnitedHealth Group Inc., Andrew Witty, asumió un papel más público que incluía testificar ante el Congreso.

Thompson comenzó su carrera como contador público certificado y se graduó de la Universidad de Iowa. Vivía en Maple Grove, un barrio de Minneapolis, y era padre de dos estudiantes de secundaria.