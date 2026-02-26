Noticias ¿Salmonella ahora en mascotas? FDA retira esta comida para perros por posible contaminación La FDA llamó a retirar un alimento para mascotas por posible contaminación con salmonella. Aquí te damos todos los detalles

El martes 24 de febrero del 2026, la Administración de Alimentos y Medicamentos ( FDA, por sus siglas en inglés) llamó a retirar del mercado un lote del producto de "Elite Treats Chicken Chips for Dogs" por posible contaminación de salmonella.

La enfermedad bacteriana llega a generar infecciones, en ocasiones mortales, por lo cual te contamos cómo identificar los productos contaminados y te decimos si tu mascota te lo puede contagiar.

¿Mi mascota me puede contagiar si comió el producto?

En el caso de que la mascota haya comido este producto, sí puede haber contagio de salmonella a través de superficies que haya tocado, como tazones y utensilios.

El riesgo de que se dé esta enfermedad bacteriana es más probable si no se lavan las manos adecuadamente o si no lavan los objetos donde estuvo el perro.

¿Qué síntomas puedo tener si me contagia mi mascota?

Algunos de los síntomas que puede provocar la salmonella son náuseas, vómitos, diarrea con sangre, calambres abdominales, fiebre o generar infecciones graves como arteriales, irritación ocular, endocarditis, entre otras.

Las personas que son vulnerables son los jóvenes y ancianos, y se recomienda ir a un doctor en el dado caso de que se presenten estos síntomas.

¿Qué síntomas puede tener mi mascota?

Si la mascota comió este producto, algunos de los síntomas que podría presentar son fiebre, vómitos, dolor abdominal, diarrea y pérdida de apetito. Lo recomendable es que se le lleve a un veterinario.

Sin embargo, hay mascotas que no presentan ningún síntoma, pero pueden ser portadoras y contagiar la salmonella a través de su saliva y sus heces.

¿Cómo detectar el producto contaminado?

El producto contaminado, " Elite Treats Chicken Chips for Dogs", se vendió en tiendas de Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur y se puede identificar, ya que son bolsas de 170 g con el sello del lote 24045.

En el caso de que tengas alguna de estas bolsas, la FDA recomienda desecharla.

Por el momento no se ha reportado ninguna enfermedad relacionada.

Si quieres saber más información, pedir un reembolso o cambiar tu producto por uno bueno, puedes comunicarte a este correo: elite.treats@yahoo.com.

