FDA retira suplemento alimenticio por contaminación de salmonela: ¿Qué productos son?

Debido a la contaminación en suplementos alimenticios, autoridades confirmaron que hasta el momento, se han reportado 45 casos de salmonella y 12 hospitalizaciones en el país.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades alertaron sobre la posible presencia de s almonela en suplementos alimenticios.

Debido a esta contaminación en suplementos alimenticios, autoridades confirmaron que hasta el momento, se han reportado 45 casos de la enfermedad y 12 hospitalizaciones en el país.

¿Qué productos están relacionados con casos de salmonela?

La alerta de las autoridades vincula al producto Live it Up Super Greens con el brote de infecciones de salmonela en diversos estados.

Ante ello, y de acuerdo con el comunicado, la producción del artículo terminó por decisión de la empresa mientras los expertos buscan la fuente del problema en la cadena de suministros.

La empresa Superfoods Inc. realizó el retiro de todas las existencias de este suplemento en sus versiones Original y Wild Berry.

¿Cómo identificar los lotes y puntos de venta en los que se distribuyeron?

El retiro de mercancía de Live it Up Super Greens incluye las presentaciones de 8.5 onzas y las cajas con 30 unidades individuales de 0.28 o 0.32 onzas. Los envases pueden ser identificados debido a que son bolsas con el color verde que tienen el código de lote, los cuales inician con la letra “A” o con el número “3” en el caso de los sobres individuales.

Las fechas de vencimiento de estos lotes son entre agosto de 2026 y enero de 2028. Los números de identificación UPC de los artículos son 860013190804, 850077468063, 860013190811 y 850077468070.

La venta de los suplementos ocurrió en los 50 estados, Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes. El Reino Unido también recibió el producto por vía de exportación. La distribución directa al público se realizó por medio del sitio web de la marca desde septiembre de 2024.

Según la FDA El portal Amazon.com comercializó el polvo desde finales de julio de 2025. Además, la empresa identificó la presencia del producto en sitios como eBay y Walmart a través de terceros sin el permiso de la firma. Esta alerta solo involucra a las variedades mencionadas de Super Greens y no incluye otros artículos de la marca.

