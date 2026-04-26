Noticias ¿Qué decía el manifiesto del atacante en la cena de corresponsales de Trump? Estos son los puntos clave El texto atribuido a Cole Tomas Allen, profesor de 31 años originario de California, contenía una lista de objetivos y referencias directas a funcionarios del gobierno de Donald Trump

Video ¿Cómo pasó el sospechoso el primer filtro de seguridad en la Cena de Corresponsales?

El ataque armado durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, realizada en el Washington Hilton, terminó con la detención de un sospechoso y la revelación de un manifiesto hallado en su habitación de hotel.

El caso fue confirmado por el presidente Donald Trump en declaraciones a la prensa difundidas por Fox News, donde señaló que el atacante “dejaba un manifiesto” y que su contenido ya era revisado por las autoridades. El documento ha sido clave para entender las motivaciones del caso.

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El contenido del manifiesto

De acuerdo con The New York Times y autoridades federales, el texto atribuido a Cole Tomas Allen, profesor de 31 años originario de California, contenía una lista de objetivos y referencias directas a funcionarios del gobierno. En el escrito se lee: “Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes”, en aparente referencia al presidente.

El documento también describía tácticas relacionadas con el ataque, incluyendo el uso de perdigones “por su menor penetración a través de paredes”, y advertía sobre la posibilidad de causar múltiples víctimas. Allen escribió además que los funcionarios de Trump eran “objetivos, priorizados desde el rango más alto hasta el más bajo”.

Justificaciones y referencias personales

En otra parte del manifiesto, el sospechoso incluyó argumentos ligados a su fe cristiana y críticas a distintas políticas. “Poner la otra mejilla es para cuando uno mismo es oprimido”, escribió Allen, añadiendo: “No soy la persona violada en un campo de detención ni un niño víctima de abuso”, en referencia a distintos conflictos políticos que mencionó en el texto.

Luego de leer el contenido del manifiesto del atacante, Trump declaró también que Cole Allen “era un tipo muy problemático… el Servicio Secreto fue sobresaliente al detenerlo en seco”.

Las autoridades informaron que Allen enfrenta cargos por uso de arma de fuego en un delito violento y agresión a un agente federal, mientras continúan las investigaciones sobre su recorrido y posibles conexiones previas al ataque.

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El caso permanece bajo análisis federal, con revisión del contenido completo del manifiesto y de las circunstancias en las que ocurrió el incidente en el evento de la Casa Blanca. Las autoridades aún no han dado a conocer conclusiones finales sobre el motivo del ataque ni sobre la evolución del proceso judicial en curso.