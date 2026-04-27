Estados Unidos "No se equivoquen, esto fue un intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos": Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia Funcionarios federales ofrecen una rueda de prensa sobre el tiroteo del sábado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca



Video “No se equivoquen, esto fue un intento de asesinato del presidente de EEUU”: Jeanine Pirro

El fiscal general interino, Todd Blanche, y la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, detallaron este lunes los avances de la investigación tras el tiroteo ocurrido el pasado fin de semana durante la Cena de Corresponsales, en donde se encontraba el presidente Donald Trump acompañado de su esposa Melania y sus más cercanos colaboradores.

Cole Tomas Allen, identificado como el presunto autor, compareció por primera vez ante el tribunal enfrentando cargos iniciales por intento de asesinato del mandatario y dos cargos adicionales, aunque las autoridades advirtieron que la cifra de acusaciones aumentará conforme avance el proceso judicial. Durante una conferencia de prensa en la que se exhibieron fotografías de las armas incautadas —una escopeta de corredera, una pistola calibre .38 y varios cuchillos—, Blanche defendió la actuación del Servicio Secreto, asegurando que las fuerzas del orden no fallaron a pesar de que Allen logró burlar la seguridad externa que tenía tomado el hotel Washington Hilton la noche del sábado pasado.

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El fiscal, Todd Blanche, relató que el sospechoso corrió a través de un detector de metales empuñando un arma larga, lo que provocó que un agente fuera herido de bala en el pecho; sin embargo, el chaleco antibalas del oficial detuvo el proyectil, permitiéndole responder al fuego disparando en cinco ocasiones contra el atacante.

Pese a los disparos del agente herido, Allen no fue alcanzado por las balas y solo sufrió heridas leves, descritas por la fiscal Pirro como un "raspón en la rodilla" ocurrido al caer al suelo durante su detención. Blanche subrayó que el sospechoso se encontraba en un piso superior al salón de baile donde estaban el presidente y otros altos funcionarios, con cientos de agentes federales actuando como barrera. Los funcionarios destacaron que la respuesta fue inmediata, logrando detener al sujeto antes de que pudiera acercarse más a su objetivo.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, informó que la investigación ha tomado un rumbo nacional con registros autorizados por tribunales tanto en Washington, D.C. como en California, estado natal del detenido. Patel confirmó que los casquillos recuperados en la escena han sido enviados a los laboratorios especializados en Quantico, Virginia, para un análisis balístico urgente.