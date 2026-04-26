Noticias ¿Quién es Cole Tomas Allen, el profesor con estudios avanzados que disparó en la cena de Donald Trump? El gobierno ha calificado el ataque como obra de un “lobo solitario”, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los motivos detrás de un hecho que, sin dejar víctimas fatales, alteró uno de los eventos políticos más relevantes de Washington. Sigue aquí las últimas noticias del ataque en la cena de corresponsales.



Video Sospechoso del ataque en Cena de Corresponsales estaba hospedado en el hotel, revelan detalles

El tiroteo que interrumpió de forma abrupta la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca e l sábado 25 de abril de 2026 no solo desató pánico entre figuras políticas y mediáticas, sino que colocó bajo los reflectores a un hombre hasta entonces desconocido: Cole Tomas Allen.

El incidente, ocurrido en el hotel Washington Hilton, obligó a evacuar de emergencia al presidente Donald Trump, a su gabinete y a decenas de invitados, mientras el Servicio Secreto neutralizaba al sospechoso, quien fue detenido tras un enfrentamiento en el que un agente resultó levemente herido.

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Un perfil inesperado: de profesor a tirador

Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente su identidad, diversos medios estadounidenses señalan que se trata de Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años originario de Torrance, California. Según registros profesionales y redes sociales, su perfil dista de los estereotipos habituales, ya que se presenta como ingeniero mecánico, especialista en informática, desarrollador de videojuegos y profesor.

Su formación académica incluye una licenciatura en ingeniería mecánica obtenida en 2017 en el Instituto de Tecnología de California, así como una maestría en ciencias de la computación por la Universidad Estatal de California-Dominguez Hills. Imágenes difundidas en plataformas profesionales lo muestran con toga y birrete, reforzando su trayectoria académica.

Durante los últimos seis años, Allen trabajó en C2 Education, empresa dedicada a la preparación académica para estudiantes que buscan ingresar a la universidad, donde incluso fue reconocido como “maestro del mes” en 2024. Además, desarrolló proyectos tecnológicos, incluido un prototipo de freno de emergencia para sillas de ruedas presentado en una entrevista televisiva en L os Ángeles.

También incursionó en la industria del entretenimiento digital con videojuegos publicados en Steam, incluyendo uno basado en química molecular y otro proyecto en desarrollo ambientado en el espacio.

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Investigación en curso: Cole Allen dejó un manifiesto

Allen -quien portaba una escopeta, pistola y cuchillos durante el ataque-, enfrenta c argos por uso de arma de fuego en un delito violento y agresión a un agente federal, según la fiscal Jeanine Pirro, aunque podrían sumarse más. Registros federales indican que donó 25 dólares a un comité de acción política en apoyo a Kamala Harris en 2024.

El gobierno ha calificado el ataque como obra de un “lobo solitario”, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los motivos detrás de un hecho que, sin dejar víctimas fatales, alteró uno de los eventos políticos más relevantes de Washington.

El Cole Allen dejó un manifiesto en la habitación del hotel, el cual según Fox News ya había sido notificado a la Policía de New London por su hermano antes del incidente. Este domingo 26 de abril de 2026, Trump aludió al documento para perfilar al sospechoso como una persona conflictiva con expresiones de odio religioso. También hizo referencia a advertencias previas de sus familiares a las autoridades y sugirió que esa información no se compartió con suficiente antelación; resaltó la respuesta del Servicio Secreto, a la que atribuyó la rápida contención de la situación.

" El tipo es un enfermo, cuando lees su manifiesto. Odia a los cristianos, eso está claro... Era un tipo muy problemático... Escuché sobre la situación en New London, y ojalá nos hubieran dicho algo al respecto antes", dijo Trump.