Clima

¿Hay aviso de niebla densa? Así será el clima de mañana martes con vigilancia de tormenta invernal en EEUU

El NWS emitió una advertencia por tormenta invernal; conoce cómo estará el clima mañana martes

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Aire ártico azota costa este de EEUU; más de 100 millones de personas bajo alerta invernal

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglás en inglés) dio a conocer cómo será el clima mañana, martes, 10 de febrero de 2026; en N+ Univision te contamos qué dijeron sobre la vigilancia de una tormenta invernal y si habrá niebla densa.

En ese sentido, precisó que nueva tormenta invernal se mantiene bajo vigilancia a varias regiones de Estados Unidos, con nevadas, rachas de viento peligrosas y reducción severa de visibilidad.

PUBLICIDAD

No hay aviso de niebla densa para mañana martes en Estados Unidos, de acuerdo con los reportes meteorológicos vigentes. Las alertas activas están enfocadas exclusivamente en condiciones invernales severas, principalmente en Alaska.

Más sobre Clima

Viento ártico traerá temperaturas de congelación en partes de la costa este y los Grandes Lagos
1 mins

Viento ártico traerá temperaturas de congelación en partes de la costa este y los Grandes Lagos

Estados Unidos
Alerta de frío extremo: Ciudades donde se esperan temperaturas de -22 °F el sábado y domingo en Estados Unidos
2 mins

Alerta de frío extremo: Ciudades donde se esperan temperaturas de -22 °F el sábado y domingo en Estados Unidos

Estados Unidos
¿Se espera tormenta invernal en EEUU sábado y domingo? Recomendaciones por vientos fuertes y estas afectaciones
2 mins

¿Se espera tormenta invernal en EEUU sábado y domingo? Recomendaciones por vientos fuertes y estas afectaciones

Estados Unidos
¿Cuánta nieve caerá el sábado y domingo en Estados Unidos? Tormenta invernal afectará más a esta zona
2 mins

¿Cuánta nieve caerá el sábado y domingo en Estados Unidos? Tormenta invernal afectará más a esta zona

Estados Unidos
Nueva tormenta de nieve en EEUU: ¿En dónde hay vigilancia por este fenómeno climático hoy viernes?
2 mins

Nueva tormenta de nieve en EEUU: ¿En dónde hay vigilancia por este fenómeno climático hoy viernes?

Estados Unidos
Aviso de Niebla Densa: Lista de Carreteras con Clima Adverso Mañana Jueves en Estados Unidos
2 mins

Aviso de Niebla Densa: Lista de Carreteras con Clima Adverso Mañana Jueves en Estados Unidos

Estados Unidos
Pronóstico de tormenta de nieve para hoy jueves: ¿Cómo será el clima en Estados Unidos, según el NWS?
2 mins

Pronóstico de tormenta de nieve para hoy jueves: ¿Cómo será el clima en Estados Unidos, según el NWS?

Estados Unidos
Pronóstico del tiempo para tormentas invernales: así será el clima de hoy miércoles en Estado Unidos
2 mins

Pronóstico del tiempo para tormentas invernales: así será el clima de hoy miércoles en Estado Unidos

Estados Unidos
Clima mañana en Estados Unidos: Se aproxima fuerte tormenta de nieve; estos son los riesgos
2 mins

Clima mañana en Estados Unidos: Se aproxima fuerte tormenta de nieve; estos son los riesgos

Estados Unidos
Mapa de la tormenta invernal en EE UU: así es la trayectoria de Gianna, posible ciclón bomba del fin de semana
1 mins

Mapa de la tormenta invernal en EE UU: así es la trayectoria de Gianna, posible ciclón bomba del fin de semana

Estados Unidos

La información disponible del Servicio Meteorológico Nacional señala que el principal riesgo será la nieve acumulada y el viento, sin que se haya emitido una alerta específica por niebla densa.

Zonas con advertencia de tormenta invernal

  • Interior del delta del Kuskokwim, con nieve acumulada de 5 a 10 pulgadas, vientos con rachas de hasta 40 mph, puede haber tránsito peligroso y visibilidad limitada por nieve y viento.
  • Costa norte de la bahía de Bristol y Cabo Occidental: con nieve acumulada de 11 a 17 pulgadas, rachas de viento de hasta 45 mph, posibles afectaciones a la circulación y objetos no asegurados
  • Las condiciones adversas estarán asociadas al ingreso de un sistema de baja presión desde el mar de Bering, con impacto desde la madrugada del martes hasta la madrugada del miércoles.

Además de Alaska, los pronósticos indican que habrá lluvias en zonas bajas y nieve en regiones montañosas del oeste; nevadas moderadas en partes de los Grandes Lagos y el noreste y temperaturas muy por encima del promedio en el centro y sur del país.

Video Alerta por frío extremo en EEUU; viento intenso desplomará las temperaturas

FBPT

Relacionados:
ClimaPronósticoNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mochaorejas
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX