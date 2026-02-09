Clima ¿Hay aviso de niebla densa? Así será el clima de mañana martes con vigilancia de tormenta invernal en EEUU El NWS emitió una advertencia por tormenta invernal; conoce cómo estará el clima mañana martes



Video Aire ártico azota costa este de EEUU; más de 100 millones de personas bajo alerta invernal

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglás en inglés) dio a conocer cómo será el clima mañana, martes, 10 de febrero de 2026; en N+ Univision te contamos qué dijeron sobre la vigilancia de una tormenta invernal y si habrá niebla densa.

En ese sentido, precisó que nueva tormenta invernal se mantiene bajo vigilancia a varias regiones de Estados Unidos, con nevadas, rachas de viento peligrosas y reducción severa de visibilidad.

PUBLICIDAD

No hay aviso de niebla densa para mañana martes en Estados Unidos, de acuerdo con los reportes meteorológicos vigentes. Las alertas activas están enfocadas exclusivamente en condiciones invernales severas, principalmente en Alaska.

La información disponible del Servicio Meteorológico Nacional señala que el principal riesgo será la nieve acumulada y el viento, sin que se haya emitido una alerta específica por niebla densa.

Zonas con advertencia de tormenta invernal

Interior del delta del Kuskokwim, con nieve acumulada de 5 a 10 pulgadas, vientos con rachas de hasta 40 mph, puede haber tránsito peligroso y visibilidad limitada por nieve y viento.

Costa norte de la bahía de Bristol y Cabo Occidental: con nieve acumulada de 11 a 17 pulgadas, rachas de viento de hasta 45 mph, posibles afectaciones a la circulación y objetos no asegurados

Las condiciones adversas estarán asociadas al ingreso de un sistema de baja presión desde el mar de Bering, con impacto desde la madrugada del martes hasta la madrugada del miércoles.

Además de Alaska, los pronósticos indican que habrá lluvias en zonas bajas y nieve en regiones montañosas del oeste; nevadas moderadas en partes de los Grandes Lagos y el noreste y temperaturas muy por encima del promedio en el centro y sur del país.

Video Alerta por frío extremo en EEUU; viento intenso desplomará las temperaturas