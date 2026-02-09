Clima Alerta por tormenta invernal desde hoy hasta el miércoles 11 de febrero en EEUU; ¿Qué lugares serán afectados? El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormenta invernal desde la noche del 9 de febrero hasta la tarde del miércoles; ¿qué lugares serán afectados?

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) publicó este lunes 9 de febrero una advertencia de tormenta invernal para la región montañosa de la Sierra Nevada central de California.

De acuerdo con el reporte, la advertencia estará vigente de las 22:00 horas locales de hoy hasta las 16:00 horas del miércoles 11 de febrero y afectará principalmente la zona del parque Yosemite, el Alto Río San Joaquín y de Kaiser a Rodgers Ridge.

Según el NWS de Hanford, se prevén acumulaciones totales de nieve de 30 a 45 centímetros (cm) por encima de los 2,134 metros del nivel del mar y hasta de 60 cm en las regiones más altas. Asimismo, se esperan ráfagas de viento de hasta 64 a 80 km/h.

Las autoridades indicaron que los viajes carreteros serían complicados ante esta situación, especialmente en el transcurso de mañana martes 10 de febrero, así como en la noche del mismo día, por lo que emitieron algunas recomendaciones.

¿Qué medidas se recomiendan?

Si una persona debe desplazarse por esta área, se le sugiere llevar una linterna, comida y agua, en caso de quedar varados. Algo importante es llamar al 511 para conocer las condiciones de las vialidades.

Para el sur de California se enviarán alertas a los móviles si es que la tormenta representa peligros catastróficos, en particular, en los condados d e Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino.

Igual se recomienda estar atentos a la difusión de canales oficiales, ya sean redes sociales de autoridades locales o federales.

Para quienes conduzcan mientras cae nieve, se sugiere reducir la velocidad, fijarse en la acumulación de hielo en cables eléctricos o árboles, pues se pueden caer. Nunca tocar un cable caído y alertar al 911 en caso de observar uno.

Siempre informar a sus familiares de su salida o llegada, para que se mantengan monitoreando cualquier emergencia.

Asegurarse de que el auto tenga gasolina suficiente y cuente con un raspador de parabrisas, cables puente, una pala pequeña, una linterna, un teléfono celular, una manta, ropa de abrigo adicional, agua potable y alimentos no perecederos con alto contenido calórico.

En caso de quedar varados, es esencial mantener la calma, reportar la ubicación y no salir si no es seguro. Una señal para indicar que se necesita ayuda es poner un paño en la antena o en el espejo retrovisor, así como encender la luz del techo y las intermitentes.

