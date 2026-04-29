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Exdirector del FBI, James Comey, se entrega y comparece acusado por cargos de amenazas contra Trump

James Comey se presentó en el tribunal federal del Distrito Este de Virginia, donde fue detenido brevemente antes de su primera comparecencia

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Por:N+ Univision
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Video James Comey se entrega a las autoridades para enfrentar cargos por presuntas amenazas contra Trump

El exdirector del Buró Federal de Investigaciones ( FBI), James Comey, se entregó voluntariamente este miércoles 29 de abril de 2026 ante autoridades federales de Estados Unidos, tras una nueva imputación que reabre su frente judicial con la administración del presidente Donald Trump.

Exdirector del FBI comparece tras entregarse al tribunal de Virginia

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Acompañado de su esposa Patrice Failor y otros miembros de su familia, Comey se presentó en el tribunal federal de Alexandría en el Distrito Este de Virginia, donde fue detenido brevemente antes de su primera comparecencia. La audiencia se desarrolló con rapidez y duró al menos diez minutos, según CNN, en un primer proceso que marca el inicio formal del caso en su contra.

La acusación, anunciada el martes por el fiscal general en funciones Todd Blanche, sostiene que el exfuncionario emitió amenazas de muerte contra el mandatario a través de una publicación en redes sociales en b. Este señalamiento deriva en cargos federales que, en conjunto, podrían implicar hasta 20 años de prisión si se demuestra su culpabilidad.

El motivo de la entrega de Comey está directamente relacionado con la imputación por dos delitos federales: realizar una amenaza deliberada contra la vida del presidente y emitir una amenaza interestatal.

De acuerdo con el Departamento de Justicia ( DOJ), la acusación se sustenta en una publicación en la cuenta oficial de Instagram de James Comey -ya eliminada-, en la que aparecía la secuencia numérica “86 47”. Según la interpretación oficial, “86” es una jerga utilizada para referirse a “ eliminar” o “ matar”, mientras que “47” alude a Trump como el presidente número 47 de Estados Unidos. El caso avanza ahora hacia las siguientes etapas judiciales.

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