Sentencia Sentencian a hombre rumano por ola de swatting contra funcionarios del gobierno de EEUU El acusado organizó una red de swatting y amenazas de bomba dirigidas contra congresistas, jueces y altos funcionarios federales.

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Un hombre rumano fue sentenciado el miércoles a cuatro años de prisión por organizar una oleada de llamadas de *swatting* y amenazas de bomba contra docenas de objetivos del gobierno de los Estados Unidos, incluidos miembros del Congreso, funcionarios de nivel de gabinete, jueces federales y los jefes de agencias federales de aplicación de la ley, según los fiscales.

Thomasz Szabo, de 27 años, fue un participante prolífico en una peligrosa forma de acoso en línea que se ha convertido en un riesgo laboral cada vez más común para los funcionarios públicos de todo el espectro político estadounidense.

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Los fiscales habían recomendado una pena de prisión de casi cinco años para Szabo, quien se declaró culpable el pasado mes de junio de cargos de conspiración y amenazas. La jueza de distrito de los EE. UU., Amy Berman Jackson, en Washington D.C., también lo sentenció a tres años de libertad supervisada tras cumplir su condena de cuatro años de prisión, según la oficina de la fiscal federal Jeanine Pirro.

"Esta administración no tolerará ataques contra las instituciones y los individuos que sirven a este país", declaró Pirro en un comunicado.

A Szabo se le computan los aproximadamente 20 meses que ya ha cumplido en la cárcel.

En 2018, desde Rumanía, Szabo comenzó a crear servidores de chat para que él y otros usuarios afines se dedicaran al *trolling* en internet. Para finales de 2020, había ampliado sus actividades en línea para incluir el *swatting*, práctica que consiste en realizar amenazas falsas para provocar respuestas policiales de emergencia en los domicilios de los objetivos. Otros se unieron a él para realizar estas amenazas ficticias.

"A pesar del hecho (o precisamente debido a él) de que estas actividades causaron un daño mucho mayor a la víctima y a la sociedad, ofrecían un valor de entretenimiento mucho mayor para el acusado y sus seguidores, dado que el *swatting* y las amenazas de bomba a menudo generaban un impacto observable en el mundo real", escribieron los fiscales.

Szabo fue acusado conjuntamente con Nemanja Radovanovic, de Serbia, cuyo caso aún no se ha resuelto.

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Otro asociado de Szabo fue acusado por separado en Florida. Alan Filion fue sentenciado, a la edad de 18 años, en febrero de 2025 a cuatro años de prisión tras declararse culpable de realizar aproximadamente 375 llamadas de *swatting* entre agosto de 2022 y enero de 2024.

Filion era menor de edad en el momento de su conducta delictiva, pero se declaró culpable como adulto. En diciembre de 2023, Szabo le dijo a Radovanovic que debían elegir objetivos tanto del Partido Republicano como del Demócrata, ya que «no estamos de ningún lado», según consta en su acusación formal. Un día después, Radovanovic y Filion emprendieron una oleada de ataques de *swatting* dirigidos contra al menos 25 miembros del Congreso —o sus familiares— y docenas de otros funcionarios gubernamentales, tanto estatales como federales, de acuerdo con los fiscales.

"Una y otra vez, los departamentos de policía y otros equipos de primera respuesta fueron instrumentalizados por el acusado y desplegados ante emergencias ficticias», escribieron los fiscales. Como resultado, hubo menos personal y recursos disponibles para responder a emergencias reales".

El 19 de enero de 2024, agentes del Servicio Secreto interrogaron a Szabo después de que las autoridades rumanas registraran su domicilio. Fue extraditado de Rumanía a los Estados Unidos en noviembre de 2024, informaron las autoridades.