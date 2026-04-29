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La Fed mantiene los tipos de interés por tercera vez en la que probablemente sea la última reunión de Powell como presidente
La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo este miércoles 29 de abril sin cambios su tasa de interés de fondos federales, en la tercera reunión consecutiva del año sin movimiento, mientras la inflación sigue elevada en parte por el alza en los precios de la energía a nivel global y la guerra en Medio Oriente complica el panorama económico.
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La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo este miércoles 29 de abril sin cambios su tasa de interés de fondos federales, en la tercera reunión consecutiva del año sin movimiento, mientras la inflación sigue elevada en parte por el alza en los precios de la energía a nivel global y la guerra en Medio Oriente complica el panorama económico.
La última vez que el banco central movió su tasa fue en diciembre de 2025, cuando la recortó 25 puntos básicos. El Comité Federal de Mercado Abierto ( FOMC) dejó el rango objetivo entre 3.5 y 3.75 por ciento.
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