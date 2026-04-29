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Trump dice creer que EEUU pisará la Luna de nuevo antes de acabar su mandato

Los astronautas de la NASA rompieron el récord de la distancia más lejana que los humanos han viajado desde la Tierra

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Por:N+ Univision
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Video Trump recibe en la Oficina Oval a los astronautas de Artemis II tras su histórica misión lunar

Este miércoles 29 de abril, el presidente Donald Trump recibió a la tripulación de la Artemis II en la Casa Blanca y afirmó que la NASA tiene “buenas posibilidades” de llevar a los astronautas a la superficie de la Luna antes de que acabe su mandato.

Cabe destacar que los astronautas de la “National Aeronautics and Space Administration ( NASA)” rompieron el récord de la distancia más lejana que los humanos han viajado desde la Tierra. A continuación te contamos de qué habló en la conferencia.

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¿Qué dijo el mandatario republicano?

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El mandatario republicano dijo que no le gustaba afirmar con certeza, pero que cree que la NASA tiene "buenas posibilidades" de llegar a la luna.

En el encuentro el presidente Trump dijo que los astronautas capturaron la atención de todo el mundo con la vuelta a la Luna y recalcó que se necesitan personas como estas para hacer grande a Estados Unidos.

De igual manera, felicitó a la tripulación luego de regresar a la luna después de más de 50 años.

Video Tras Artemis II: el plan de la NASA para volver a la Luna y llegar a Marte

Asimismo, el mandatario federal hizo mención a la exigencia física por parte de los astronautas y bromeó diciendo que él no habría tenido ningún problema en conseguirlo, ya que está muy bien físicamente, lo que provocó la risa de los presentes.

Otro tema que abordó también fue el de los “ ovnis”, en donde dijo que la gente quería saber de ellos y que el gobierno publicará muchas cosas de las cuales algunas son muy interesantes para todos.

Video ¿Para cuándo está programada la misión Artemis III? Después del éxito de Artemis II
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