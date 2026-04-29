United Airlines Vuelo de United Airlines reporta presencia de un dron "rojo y brillante" a corta distancia en California, investigan incidente La tripulación de un vuelo de United Airlines con destino a San Diego reportó haber detectado la presencia de un dron peligrosamente cerca de la aeronave. Según los reportes, el artefacto se aproximó a riesgosos 1,000 pies al avión.

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La seguridad aérea de Estados Unidos vivió momentos críticos este miércoles 29 de abril cuando la tripulación de un vuelo de United Airlines informó haber visto que un dron se aproximó al avión Boeing 737 minutos antes de su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de San Diego.

Cerca de las 8:20 de la mañana, el vuelo 1980 procedente de San Francisco, preparaba su aterrizaje en San Diego cuando la tripulación dijo haber visto un “pequeño dron rojo brillante” debajo de la aeronave, según un audio obtenido por ABC 10 News.

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Aunque no se ha especificado qué tipo de dron era, pero por sus características y por la elevación en la que fue detectado, a unos 3,000 pies de altura, se podría tratar de drones profesionales, comerciales de gran altitud o drones militares -aunque el color del artefacto podría descartar que se tratara de un tipo militar-.

La Administración Federal de Aviación (FAA) reportó que mientras el vuelo 1980 se encontraba a 4,000 pies de altura y se aproximaba al Aeropuerto de San Diego, el artefacto volaba a 1,000 pies de distancia.

Por ello es que el control de tráfico aéreo alertó a otros pilotos “pero no recibió ningún otro informe de avistamiento de drones”.

La aerolínea reportó que el Boeing 737 aterrizó sin problemas, mientras que los pasajeros desembarcaron sin ningún contratiempo ni hubo daños en la aeronave.

Ante este suceso, del cual se tiene pocos registros, la FAA indicó que inició una investigación por estos hechos. En tanto que el control de tráfico aéreo alertó a otros pilotos, pero no hubo reportes adicionales de drones en la zona.

Imagen Ky state police

La Administración Federal de Aviación recordó que está prohibido volar drones por encima de 400 pies (122 metros) sin autorización especial de la FAA, y mucho menos cerca de aeropuertos o en espacio aéreo restringido.