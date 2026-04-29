culpable Jurado en EEUU declara culpable a afgano por atentado en aeropuerto de Kabul que dejó más de 180 muertos Jafar colaboró en la planificación del ataque al realizar labores de reconocimiento en la ruta hacia la terminal aérea, donde un atacante suicida detonó explosivos, en 2021

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Un jurado federal en Estados Unidos declaró culpable a Mohammad Sharifullah, un ciudadano afgano vinculado al grupo Estado Islámico-Khorasan (EI-K), por su participación en el atentado suicida perpetrado en 2021 en el aeropuerto de Kabul, que dejó al menos 170 civiles afganos y 13 militares estadounidenses muertos.

De acuerdo con la fiscalía, el acusado —también conocido como Jafar— colaboró en la planificación del ataque al realizar labores de reconocimiento en la ruta hacia la terminal aérea, donde un atacante suicida detonó explosivos en medio de miles de personas que intentaban huir del país tras la toma de Kabul por los talibanes, en medio de la retirada militar estadounidense en agosto de ese año.

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Lo vinculan con otros ataques del EI-K

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Sharifullah fue extraditado desde Pakistán a Estados Unidos en marzo de 2025 y juzgado en una corte federal en Virginia. Las autoridades lo señalan como participante en diversas operaciones del EI-K desde 2016, incluido un atentado contra guardias nepalíes que protegían la embajada de Canadá en Kabul, donde habría realizado tareas de vigilancia y traslado del agresor.

También se le atribuye haber brindado instrucciones sobre el uso de armas a integrantes del grupo responsables del ataque a una sala de conciertos en las afueras de Moscú en marzo de 2024. Tras el fallo, enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión.