Noticias “86 47”, el mensaje que explica por qué James Comey, exdirector del FBI, podría entregarse a la justicia El exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI) enfrenta una nueva imputación federal en Estados Unidos tras una publicación en redes sociales realizada el año pasado

Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | miércoles 29 de abril de 2026

El exdirector del Buró Federal de Investigaciones ( FBI), James Comey, podría entregarse este miércoles 29 de abril de 2026 ante autoridades federales de Estados Unidos tras una nueva imputación que reabre su frente judicial con la administración del presidente Donald Trump.

La acusación, anunciada el martes por el fiscal general en funciones Todd Blanche, sostiene que el exfuncionario emitió amenazas de muerte contra el mandatario a través de una publicación en redes sociales, lo que ha derivado en cargos federales que podrían implicar hasta 20 años de prisión en total.

PUBLICIDAD

Razón de la posible entrega de James Comey

El motivo de la eventual entrega de Comey está directamente relacionado con la imputación por dos delitos federales: hacer una amenaza deliberada contra la vida del presidente y emitir una amenaza interestatal.

De acuerdo con el Departamento de Justicia ( DOJ), la acusación se sustenta en una publicación donde aparecía la secuencia “86 47”. Según la interpretación oficial, “86” es jerga utilizada para referirse a “eliminar” o “matar”, mientras que “47” aludiría a Trump como el presidente número 47 de Estados Unidos.

El nuevo proceso ocurre cinco meses después de que un caso previo fuera desestimado por irregularidades en el nombramiento de la fiscal que presentó los cargos, lo que permitió que la situación legal del exdirector se reactivara bajo nuevos argumentos.

¿De qué acusan al exdirector del FBI?

Las autoridades consideran que la combinación de estos números constituye una “expresión seria de intención de causar daño” al presidente. Por ello, Comey enfrenta dos cargos que, en conjunto, contemplan penas de hasta una década de prisión cada uno.

El exfuncionario ha rechazado las acusaciones. Explicó que la imagen -ya eliminada- mostraba conchas vistas durante un paseo y que no conocía el significado violento atribuido a los números. Afirmó que asumió que se trataba de un mensaje político y reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia.

PUBLICIDAD

En un mensaje difundido en redes sociales el martes, Comey insistió en que es inocente y manifestó confianza en la independencia del sistema judicial. El caso se desarrolla en un contexto de tensión política persistente y vuelve a colocar al exdirector del FBI en el centro de un proceso federal.