Noticias Fiscalía acusa a D4vd de haber apuñalado múltiples veces hasta causarle la muerte a Celeste Rivas de 14 años para silenciarla La fiscalía aseguró que la menor fue atacada tras una presunta amenaza de revelar su relación con el cantante

Video Autopsia de la joven hispana Celeste Rivas revela detalles en el caso contra el rapero D4vd

Los fiscales declararon el miércoles que el cantante D4vd mató a Celeste Rivas Hernández, de 14 años, apuñalándola en múltiples ocasiones.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles compartió lo que, según afirman, demostrarán las pruebas en un documento presentado el miércoles; dicho documento proporcionó las primeras alegaciones detalladas sobre los intentos de desmembrar el cuerpo de Rivas Hernández y deshacerse de las pruebas.

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El documento judicial señala que D4vd —cuyo nombre legal es David Burke— conoció a Rivas Hernández cuando ella tenía 11 años, inició una relación sexual con ella cuando ella tenía 13 y él 18, y la mató cuando ella amenazó con revelar su relación inapropiada.

"Sabiendo que debía silenciar a la víctima antes de que arruinara su carrera musical, tal como ella había amenazado, muy poco después de la llegada de ella a su domicilio, el acusado apuñaló a la víctima hasta causarle la muerte en múltiples ocasiones y permaneció impasible mientras ella se desangraba".

Su cuerpo fue hallado en estado de descomposición dentro de un Tesla que había sido remolcado desde Hollywood Hills en septiembre del año pasado.

Los fiscales obtuvieron mensajes de texto intercambiados entre ambos con fecha del 22 de abril de 2025, la noche anterior a que toda la actividad telefónica de la joven cesara —momento en el que, según creen, fue asesinada.

"Los mensajes revelan los celos de la víctima respecto a las relaciones del acusado con otras mujeres, dado que el acusado le hizo creer que tenían un futuro juntos. Ella se enfureció sobremanera y amenazó con divulgar información comprometedora sobre su relación con el acusado para poner fin a su carrera y destruir su vida", afirma el documento.

El documento indica que Burke compró por internet dos motosierras que utilizó para desmembrar el cuerpo de la joven dentro de una piscina inflable. Asimismo, señalaron que se halló ADN de la joven en el garaje del acusado, lugar donde, según alegan, tuvo lugar el desmembramiento.

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"El acusado adoptó medidas espeluznantes para destruir y deshacerse del cuerpo de la víctima", declararon los fiscales en el escrito.

El cuerpo se encontraba en un estado de descomposición tan avanzado que los forenses ni siquiera pudieron determinar el color de sus ojos. En el momento de su muerte, la joven llevaba ortodoncia y lucía un tatuaje con la inscripción "Shhh..." en la cara interna de un dedo, así como el nombre del acusado, según consta en el informe. Le faltaban dos dedos, al igual que partes de los brazos y las piernas.

Anteriormente, los fiscales no habían descrito cómo creían que Rivas Hernández había sido asesinada, ni habían facilitado detalles sobre la relación que mantenían. Un informe de la autopsia determinó que la muerte se produjo a consecuencia de heridas penetrantes. Burke se ha declarado no culpable de asesinato en primer grado y de otros cargos. Sus abogados han afirmado que es inocente y que no causó la muerte de Rivas Hernández.

Durante una audiencia celebrada el miércoles, los abogados defensores solicitaron a la jueza del Tribunal Superior, Charlaine F. Olmedo, que sellara el documento; sin embargo, ella desestimó la petición. A la salida del tribunal, los abogados declinaron hacer comentarios.